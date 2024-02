Le drapeau russe flotte désormais au-dessus d'Avdiïvka. Image: www.imago-images.de

La débâcle ukrainienne à Avdiïvka était prévisible

Les troupes ukrainiennes se sont retirées bien trop tard de la ville d'Avdiïvka, détruite après un long siège. Le nombre d'Ukrainiens qui y ont été capturés ou tués par les Russes reste incertain.

Kurt Pelda / ch media

Samedi, la Russie s'est emparée de la ville d'Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de la plus grande victoire russe depuis la prise de Bakhmout, située à une cinquantaine de kilomètres seulement, en mai 2023. La chute d'Avdiïvka a eu lieu après d'importants bombardements aériens russes ainsi que des attaques menées par de petites unités d'infanterie. Le nouveau commandant en chef ukrainien, le colonel général Oleksandr Syrsky, a donné l'ordre de se retirer bien trop tard.

Des témoignages non confirmés de soldats ukrainiens dressent un tableau peu flatteur de la situation. Des blessés auraient été abandonnés dans la forteresse Zenit, au sud de la ville, faute de véhicules pour les évacuer. En outre, le commandement militaire ukrainien a fait savoir que des militaires avaient été faits prisonniers. On ignore pour l'instant leur nombre et s'ils sont encore en vie.

Le rôle décisif de l'armée de l'air

Pour assurer la retraite à travers un corridor de plus en plus étroit à l'ouest de la ville, Oleksandr Syrsky a notamment dû rappeler la troisième brigade d'assaut, rompue à la guerre, de la région de Bakhmout pour l'envoyer à Avdiïvka. Les Russes parlent de 1500 Ukrainiens tués, mais ce chiffre n'a pas pu être confirmé de manière indépendante. Des vidéos russes ont montré des véhicules de combat d'infanterie passant à côté de cadavres de soldats ukrainiens gisant le long de la route.

La débâcle était prévisible, car les Ukrainiens souffraient d'une part d'un manque de munitions d'artillerie. Ainsi, pour chaque dizaine d'obus russes tirés, il n'y avait qu'un seul obus ukrainien. D'autre part, l'armée de l'air de Poutine a joué pour la première fois un rôle décisif dans cette guerre.

Ce qui reste de la ville d'Avdiïvka. Image: www.imago-images.de

Les pilotes russes pouvaient larguer des bombes planantes d'un poids allant jusqu'à 1500 kilogrammes à une distance sûre du front. La navigation par satellite permettait ensuite aux bombes de se diriger d'elles-mêmes vers leur cible, pendant que les avions de combat étaient en sécurité sur le chemin du retour. De telles attaques n'ont été possibles que parce que Volodymyr Zelensky et ses généraux ont accordé plus d'importance à la défense aérienne des grandes villes qu'à la protection des soldats sur le front.

Il semble toutefois qu'un système Patriot américain se trouve désormais à proximité du front dans l'est de l'Ukraine. Les Ukrainiens revendiquent en tout cas la destruction de quatre avions de combat russes modernes au cours des deux derniers jours.

Rien de conquis?

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a minimisé la débâcle en disant qu'ils s'étaient repliés sur des positions plus faciles à défendre – des mots très similaires aux déclarations des Russes lorsque ceux-ci perdent. Le commentaire du président Zelensky à la conférence sur la sécurité de Munich était en revanche presque délirant:

«Cela ne veut pas dire que des gens se sont retirés sur quelques kilomètres et que la Russie a conquis quelque chose. Elle n'a rien conquis du tout» Volodymyr Zelensky

Zelensky voulait sans doute laisser entendre par là qu'Avdiïvka était entièrement détruite. Mais cela ne change rien au fait que les Ukrainiens se sont battus désespérément pendant près de quatre mois d'affilée pour la petite ville.

Reste à savoir quelle est la prochaine étape pour Moscou. Les positions russes les plus avancées ne sont qu'à 20 kilomètres de l'important axe de ravitaillement qui relie la grande ville de Dnipro à la région de Bakhmout. Cet axe pourrait être la cible de nouvelles avancées russes à moyen terme.

Pour le moment, il n'est pas certain que la Russie dispose de réserves suffisantes pour poursuivre l'offensive à Avdiïvka. Après avoir subi de lourdes pertes en soldats et en matériel, les Russes ont peut-être besoin de reprendre leur souffle. Cela profiterait probablement aussi à Poutine, qui se présentera à la réélection en mars en Russie.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci