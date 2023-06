La Russie renforcerait son unité de dauphins de combat

La Russie a semble-t-il augmenté le nombre de dauphins de combat qui gardent la base navale de Sébastopol. Jusqu'à sept animaux seraient désormais en patrouille.

La Russie craint apparemment de nouvelles attaques contre le port où loge sa flotte de la mer Noire en Crimée et y a renforcé une unité spéciale très particulière. Le nombre de dauphins de combat qui y patrouillent aurait été doublé.

Selon un article de Navalnews, un site web consacré à la marine de guerre, trois à quatre dauphins formés à des fins militaires auraient été utilisés jusqu'à présent. De nouvelles analyses montreraient que ce sont désormais jusqu'à sept animaux qui surveillent ce port important. La raison de ces observations serait que soit ces dauphins se déplacent plus souvent, soit que la Russie a étendu la surface à surveiller.

L'extension de l'unité de dauphins pourrait être une réponse à une attaque sur le port en octobre dernier. A cette occasion, des drones sous-marins avaient attaqué une frégate et un dragueur de mines à Sébastopol.

La Russie aurait déjà posté des dauphins à l'entrée du port peu après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière. Deux animaux avaient été aperçus en mars sur des photos satellites de la société Maxar. Il existait déjà à Sébastopol un centre d'entraînement datant de l'époque soviétique, où l'on formait notamment des bélugas. Un béluga probablement formé par des Russes et équipé d'un harnais avait été aperçu en 2019 au large de la Norvège et il y a quelques semaines en Suède.

Le port de Crimée est d'une importance stratégique capitale pour la Russie, car la flotte de la mer Noire y a établi son quartier général. Les dauphins ne représentent qu'une partie de la défense. Selon Navalnews, un navire d'observation est positionné devant le port et des hélicoptères et des vedettes font régulièrement des rondes. De plus, il y a des missiles de défense et une surveillance radar. Les dauphins seraient déployés à l'intérieur d'une barrière contre les navires – pour le cas où celle-ci serait franchie par des plongeurs. Ils sont apparemment amenés sur leur lieu d'intervention dans de petites embarcations, sur lesquelles les animaux sont protégés par une tente spéciale.

Les dauphins seraient utilisés contre les plongeurs de combat qui pourraient mener des actes de sabotage et infiltrer la base navale. Selon un rapport de l'agence de presse russe RIA Novostii, les dauphins portent un sonar spécial qui peut envoyer des signaux directement à l'unité militaire concernée.

Les dauphins sont également utilisés à des fins militaires par d'autres pays. Ainsi, l'existence de programmes d'entraînement militaire d'animaux marins a été confirmée aux États-Unis et en Suède, et Israël et la Corée du Nord en auraient également.

