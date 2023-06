Les dauphins de combat sont utilisés depuis la période soviétique par de nombreux états, dont les Etats-Unis, la Suède, Israël ou encore la Corée du Nord. Sur cette photo, on peut voir deux soldats russes (et un dauphin) dans la région de Kherson. Image: AP

Poutine recrute des dauphins

Le port de Sébastopol dans la péninsule de Crimée revêt une importance stratégique cruciale dans la guerre en Ukraine. Afin de le protéger des assauts et sabotages des plongeurs de Kiev, Moscou utilise de plus en plus de dauphins de combats. Les unités auraient presque doublé.

Plus de «International»

Un article de

Pour protéger sa base navale en Crimée, la Russie recourt de plus en plus à l'utilisation de dauphins de combat, selon les services secrets britanniques. Selon le ministère de la Défense britannique le nombre d'enclos flottants a presque doublé.

Ces enclos sont très probablement utilisés pour garder les grands dauphins, qui doivent servir à repousser les plongeurs ennemis. Le port de Sébastopol est particulièrement important pour la Russie — car c'est là que se trouve la base de la flotte russe de la mer Noire.

Sébastopol régulièrement visé par l'Ukraine

Depuis l'été 2022, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Le ministère a indiqué que la Russie avait installé au moins quatre couches de filets et de barrières le long de l'entrée du port. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le port de Sébastopol a été plusieurs fois la cible d'attaques présumées de missiles ou de drones de la part de Kiev. Fin avril, plusieurs réservoirs de pétrole y ont été détruits.

Le dauphin, une stratégie soviétique

L'utilisation de dauphins entraînés par la Russie a déjà été rapportée à plusieurs reprises. Selon l'US Naval Institute, la marine soviétique a développé plusieurs programmes avec des mammifères marins pendant la guerre froide, dont un avec des dauphins dits de combat près de Sébastopol. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ce programme a été transféré à l'armée ukrainienne, mais est passé sous le contrôle de la marine russe suite à l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014. Depuis lors, ces programmes ont été étendus.

👉 Suivez l'évolution de la guerre en Ukraine 👈

La Russie a formé des animaux pour toute une série d'opérations, a-t-on désormais appris à Londres. «Dans les eaux arctiques, la marine utilise également des bélugas et des phoques».

Depuis le début de la guerre, il y a 16 mois, le ministère britannique de la Défense publie quotidiennement des informations sur le déroulement de la guerre. Moscou accuse Londres de désinformation.

Traduit et adapté par Noëline Flippe