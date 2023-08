Le chef de la «brigade fantôme» russe a été tué

Bogatschenko commandait la «brigade fantôme» depuis 2020. capture d'écran twitter

Les forces spéciales russes ont été créées en 2014. Avec Artur Bogatschenko, c'est déjà le troisième commandant décédé en Ukraine.

Le commandant de la brigade russe Pizrak, plus connue sous le nom de «brigade fantôme», aurait été tué en Ukraine. C'est ce que rapportent à la fois les forces armées ukrainiennes et les médias russes. C'est d'abord un colonelukrainien, Anatolij Stefan, qui avait annoncé la mort de Bogatchenko.

«Le commandant du bataillon fantôme, Artur Bogatchenko, a été démobilisé avec succès. Il a rendu visite à MozgovoïI et Markov» Anatolij Stefan, colonel des forces armées ukrainiennes telegram

Alexeï Mozgovoï et Alexeï Markov auraient été les prédécesseurs de Bogatchenko à la tête de la brigade Pizrak. D'après les rapports, ils sont morts en 2015 et 2020. La «brigade fantôme» est une milice séparatiste qui s'est formée après l'attaque russe sur l'est de l'Ukraine en 2014. Fondée dans la partie de la région de Louhansk occupée par les Russes, elle opère depuis également sur d'autres parties du front.

Décès probable près de Bakhmout

Artur Bogatchenko serait mort dans des affrontements près de Klishchiivka, une localité située au sud de Bakhmout, a écrit jeudi le canal Telegram russe «Commissaires militaires du printemps russe».

Le même jour, l'Ukraine a annoncé de violents combats dans la région de Bakhmout. La localité de Klishchiivka a été au centre des combats. Des gains de terrain ont été réalisés, a-t-on ajouté. «Nous avançons pas à pas», a écrit la vice-ministre de la Défense Hanna Maljar sur Telegram.

Quotidien risqué des officiers russes en Ukraine

Bogatchenko n'est pas le premier militaire russe de haut rang à mourir en Ukraine cette année. La dernière fois, à la mi-juillet, le lieutenant-général Oleg Zokov a été tué par un missile ukrainien, selon la télévision publique russe. Les canaux Telegram russes avaient rapporté qu'il avait perdu la vie lors du bombardement de la ville portuaire ukrainienne occupée de Berdiansk. Il était le chef adjoint du district militaire sud russe.

En juin, le major-général Sergueï Goriatchev est mort dans une attaque de missiles ukrainiens dans la région de Zaporijjia, au sud de l'Ukraine. Le blogueur militaire russe Voenkor Kotenok avait alors écrit sur Telegram qu'il avait été tué lorsque les troupes russes avaient dû se retirer de la localité de Makiivka, dans la région de Donetsk. Il aurait été chef d'état-major de la 35e armée.

Depuis le début de la guerre, au moins six généraux russes sont morts. Toutefois, les estimations ukrainiennes et occidentales font état de chiffres plus élevés.

L'Ukraine se défend, depuis plus de 17 mois, contre la guerre d'agression russe avec l'aide militaire occidentale. La contre-offensive ukrainienne, annoncée de longue date, n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes. La Russie continue de contrôler plus de 100 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien, y compris la péninsule de Crimée, déjà annexée en 2014. (sje)

