Avec les jeunes Polonais qui sacrifient leur été pour «défendre l'Europe»

«Nous sommes le plus grand pays du flanc oriental de l'Otan et, dans les faits, la clé de voûte de la sécurité du continent.»

Bartosz Marczuk, expert de l'Institut Sobieski et coauteur d'un rapport sur l'idée d'un retour possible à une formation militaire obligatoire en Pologne, livre son analyse:

«L'entraînement comprend des cours de tir et de tactique, d'étude du terrain et de protection contre des attaques aériennes.»

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, ce membre de l' Union européenne et de l'Otan qui partage des frontières avec la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, a mis les bouchées doubles pour renforcer ses moyens de défense, par crainte d'être la prochaine cible.

Tout en sueur et à bout de souffle, de jeunes Polonais s'appliquent à lancer des grenades et à évacuer des blessés sur un terrain d'entraînement près de Varsovie. Au lieu de se détendre à la plage, ils ont préféré effectuer une formation militaire pendant leurs vacances d'été.

