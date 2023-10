Qui pour le Nobel de la paix: Volodymyr Zelensky ou Greta Thunberg?

Le prix décerné à Barack Obama en 2009 a montré que le prix Nobel peut tout à fait être une sorte de laurier en avance. Une incitation pour le lauréat à mettre en œuvre ses idéaux et à ne pas céder à mi-chemin. Le président américain de l'époque n'était pas encore en fonction depuis un an que cette distinction lui a été décernée.

L'opinion apparemment très répandue selon laquelle quelqu'un doit s'engager pour la paix au sens strict (quelle que soit la définition de ce terme) pour être digne d'un prix Nobel est inexacte. Obama a été récompensé pour «ses efforts extraordinaires en vue de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples». Les lauréats de l'année dernière se battent pour les droits de l'homme. Et l'engagement de Greta Thunberg pour le climat n'est certes pas plus proche de la notion de paix que le combat défensif de Zelensky contre l'armée meurtrière de Poutine.