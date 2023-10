Elon Musk se moque de Zelensky et essuie de vives critiques

«Nous devons non seulement faire face seuls à un génocide, mais nous sommes en plus humiliés parce que nous demandons de l'aide. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être humiliés pour cette raison. »

Matt Gaetz, l'élu «le plus sournois» du Congrès, sème le chaos

Même s'il a évité de peu la paralysie ce week-end, le Congrès est actuellement en proie à un joyeux bordel. La faute à un certain Matt Gaetz qui, sous ses airs de jeune premier bien sous tous rapports, est l'un des représentants les plus machiavéliques et les plus extrêmes de la Chambre.

Il y a neuf mois, on disait déjà de lui qu'il était le «cauchemar vivant du Congrès». C'est peu dire que Matt Gaetz fait honneur à sa réputation. Faute d'avoir réussi à paralyser l'administration du pays tout entier ce week-end, le républicain de Floride au penchant assumé pour l'agitation et la polémique, a annoncé qu'il comptait mettre son propre patron, Kevin McCarthy, à la porte.