Guerre contre l'Ukraine

Trump, Prigojine: les grandes phases de la guerre en Ukraine

Emergency services work at the site where fires were triggered by an explosion in Kyiv, Ukraine, Thursday, April 28, 2022. Russia struck the Ukrainian capital of Kyiv shortly after a meeting between P ...
La guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année (ici à Kiev fin avril 2022).Image: AP

Ces cinq phases ont tout changé pour l'Ukraine

Du début de l'invasion russe au retour de Donald Trump en passant, par le massacre de Boutcha: ces dates clés ont marqué le cours de la guerre en Ukraine. Rétrospective.
24.02.2026, 09:5124.02.2026, 10:29

La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe en 2022, dure depuis quatre ans. Voici cinq phases marquantes de ce conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ces quatre années de combats ont fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, et des millions de réfugiés.

On fait le point
Le début de l'invasionLe massacre de BoutchaLes contre-offensives et la marche de WagnerKoursk et l'intensification des frappesLe tourbillon Trump

Le début de l'invasion

Le 21 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des républiques séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk dans le Donbass (est), en conflit avec l'armée ukrainienne depuis 2014. Trois jours plus tard, le 24 février à l'aube, le président russe lance une offensive militaire majeure contre l'Ukraine, qualifiée d'«opération militaire spéciale», pour, selon Moscou, «dénazifier» et «démilitariser» ce pays voisin.

Voici combien de personnes sont mortes en Ukraine en quatre ans

L'armée russe réalise de rapides progrès dans le sud et le nord-est du pays mais échoue à prendre Kiev, d'où le président ukrainien Volodymyr Zelensky mène la résistance. La cité portuaire de Marioupol tombe après un siège dévastateur de plusieurs mois. De premières négociations menées en Biélorussie puis en Turquie échouent.

Le massacre de Boutcha

Après le retrait de l'armée russe des environs de Kiev, au printemps 2022, les corps de centaines de civils exécutés sommairement sont découverts à Boutcha et dans d'autres localités avoisinantes. L'Ukraine accuse l'armée russe, qui nie toute responsabilité.

Ces scènes macabres suscitent un tollé international et de premières enquêtes pour crimes de guerre. Un an plus tard, le 17 mars 2023, Vladimir Poutine est aussi visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour «crime de guerre», accusé de la «déportation illégale» vers la Russie de milliers d'enfants des zones occupées.

Les contre-offensives et la marche de Wagner

Les forces ukrainiennes lancent une série de contre-offensives à partir de l'été 2022. Aidées par les livraisons d'armes occidentales, elles parviennent à reprendre de larges pans de la région de Kharkiv (nord-est) et la capitale régionale de Kherson (sud). Une longue et sanglante bataille se déroule à Bakhmout (est), transformée en ruines.

L'Ukraine enregistre des gains territoriaux jamais vus depuis 2023

En difficulté, la Russie est confrontée en juin 2023 à une autre menace: la rébellion du groupe paramilitaire Wagner, qui marche vers Moscou avant d'abandonner subitement. Son chef, Evguéni Prigojine, meurt dans un mystérieux crash d'avion en août.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

A l'été 2023, l’armée ukrainienne renouvelle son effort dans le sud et l'est mais échoue à percer les défenses russes.

Koursk et l'intensification des frappes

A partir de février 2024, les troupes russes reprennent l'initiative sur le front. Malgré les pertes, elles progressent lentement mais constamment, s'emparant de plusieurs forteresses ukrainiennes dans l'est, face à un adversaire qui manque d'hommes et de munitions.

En août 2024, les troupes ukrainiennes franchissent la frontière russe et s'emparent de centaines de kilomètres carrés dans la région de Koursk. Elles n'en seront chassées qu'en mars 2025 après une bataille à laquelle ont pris part des soldats nord-coréens.

Voici combien de personnes sont mortes en Ukraine en quatre ans

Les frappes de drones et de missiles russes sur l'Ukraine deviennent massives, et les batteries américaines Patriot et les avions de combat F-16 livrés à Kiev ne suffisent pas à les contrecarrer.

Le 21 novembre 2024, la Russie tire un missile balistique de portée intermédiaire (IRBM) Orechnik, dépourvu des ogives nucléaires qu'il est conçu pour emporter, sur une usine militaire ukrainienne. Cet armement est utilisé une deuxième fois le 8 janvier 2026 contre une usine aéronautique de l'ouest de l'Ukraine, près des frontières de l'Otan.

Le tourbillon Trump

De retour à la Maison Blanche, alors qu'en Ukraine le front piétine, Donald Trump stupéfie en annonçant des négociations directes avec Vladimir Poutine, puis en vilipendant, le 28 février 2025, Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche devant les caméras, menaçant de couper l'aide militaire à son pays.

Le président américain souffle depuis le chaud et le froid. En novembre, il dévoile un plan de règlement du conflit, qui reprend des exigences de Moscou, comme la cession de territoires ukrainiens, en échange de garanties de sécurité pour Kiev.

L’aide de Trump à l’Ukraine s’effondre de 99% et un nouvel acteur émerge

Pour faire pression, la Russie mène une série de frappes qui dévastent le réseau énergétique ukrainien, laissant des centaines de milliers de personnes dans le noir et le froid, sur fond d'hiver particulièrement rude. L'Ukraine lance une campagne d'attaques sur les raffineries de pétrole russes.

La diplomatie se poursuit malgré tout: des négociateurs russes, ukrainiens et américains se retrouvent à Abou Dhabi puis à Genève en janvier et février 2026. Moscou continue d'exiger de Kiev un retrait complet de la région ukrainienne du Donbass, principal point de blocage.

