La grande percée ukrainienne est-elle arrivée? Ce que l'on sait

Les troupes ukrainiennes se battent sur la rive est du Dnipro, un territoire que la Russie occupe depuis longtemps. Certes, cela représente un grand succès. Mais de nombreuses questions restent en suspens.

C'est le plus grand succès de l'Ukraine depuis des mois: l'armée semble être parvenue ces derniers jours à progresser près de Kherson sur la rive est du Dnipro, à tenir ses positions et à repousser l'armée russe de plusieurs kilomètres. C'est du moins ce qu'ont annoncé l'état-major et le commandement sud dimanche. Cela peut-il conduire à la percée tant espérée?

L'armée ukrainienne a pour objectif de repousser les troupes russes de la rive orientale du Dnipro. Car c'est de là que la Russie attaque régulièrement avec son artillerie et ses drones, Kherson, de l'autre côté. La ville et ses environs ont été libérés de l'occupation russe il y a environ un an. Depuis, les soldats ukrainiens ont tenté à plusieurs reprises de traverser le fleuve pour repousser les troupes adverses. Mais le Dnipro est une barrière difficile à franchir, car le fleuve est large de plusieurs kilomètres à certains endroits.

De nombreux morts dans les deux camps

Si l'armée ukrainienne parvient à poursuivre sa progression sur la rive orientale, cela pourrait soulager les localités situées sur la rive occidentale. Kiev y travaille depuis plusieurs mois et a construit depuis le printemps des têtes de pont sur le Dnipro, de sorte que des équipements militaires lourds peuvent désormais traverser le fleuve. Cela pourrait permettre une attaque plus importante au sud – et mettre la Russie en difficulté.

En conséquence, l'avancée sur la rive gauche, confirmée par la Russie, est importante. Vladimir Saldo, gouverneur de la région de Kherson nommé par la Russie, a écrit sur Telegram que les forces ukrainiennes se trouvaient près de la localité de Krynky, à 40 kilomètres à peine de la ville de Kherson. Il a souligné qu'il y avait de nombreux blessés du côté ukrainien et que d'autres s'étaient rendus aux Russes.

De l'autre côté, on affirme en revanche avoir porté des coups sensibles à la Russie, détruit du matériel, tué et blessé des soldats. Le blogueur militaire russe Dva Majora rapporte en outre que l'Ukraine attaque et affaiblit les positions d'artillerie russes avec des drones – un signe que la défense antiaérienne de la Russie n'est probablement pas bien positionnée dans la région. Il est actuellement impossible de vérifier ces informations de manière indépendante.

L'Ukraine peut-elle reprendre le contrôle de la région ?

Des observateurs rapportent également que des combats intenses ont lieu dans la région. Il est impossible de confirmer si, comme l'a annoncé la porte-parole du poste de commandement sud, Nataliya Gumenyuk, l'armée ukrainienne a effectivement repoussé les troupes russes de trois à huit kilomètres.

Selon le think tank américain Institute for the Study of War de nombreux blogueurs militaires russes affirment que des combats auraient lieu près des localités de Poyma, Pichtchanivka et Krynky. Ces localités sont situées entre deux et quatre kilomètres du rivage. Des vidéos non confirmées circulant sur les réseaux sociaux montrent également des soldats ukrainiens de l'autre côté de la rivière.

En outre, on peut se demander si l'Ukraine sera en mesure de tenir ces positions et de reprendre le contrôle de la région. Nataliya Gumenyuk a elle-même souligné qu'une tâche difficile attendait les soldats de Kiev. Selon les estimations, «plusieurs dizaines de milliers de soldats russes se trouvent dans la zone», a-t-elle déclaré. De plus, la Russie poursuit ses tirs d'artillerie. La porte-parole a souligné:

«Nous avons encore beaucoup de travail devant nous»

Les experts du ministère britannique de la Défense ne font pas de bons pronostics pour l'Ukraine. Dans leur rapport quotidien sur la situation, ils ont déclaré ce week-end qu'aucun des deux belligérants ne faisait actuellement de progrès significatifs. Le temps hivernal qui va bientôt s'installer ne permettra sans doute que peu de changements sur la ligne de front.

