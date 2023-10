«Même un ivrogne à Moscou a compris» la stratégie de Kiev

La contre-offensive des Ukrainiens se déroule lentement. Les blogueurs de guerre pro-ukrainiens reprochent à Kiev d'avoir fait des erreurs. Ils ne voient pas non plus la fin de la guerre en 2024.

Marianne Max / t-online

Un article de

Depuis plus d'un an, l'Ukraine se défend contre l'invasion russe. La contre-offensive annoncée à grand renfort de publicité devait être un coup de grâce au printemps ou au plus tard en été — mais elle est toujours en cours.

Et les partenaires occidentaux de l'Ukraine ont rapidement compris qu'elle progressait plus lentement que prévu, malgré les succès constants de l'armée ukrainienne. Mais les spécialistes de la guerre en Ukraine reprochent désormais à Kiev de graves erreurs de stratégie militaire.

Autour de Bakhmout, l'Ukraine a réussi ces quatre derniers mois à «dégager Andriivka et Klichtchiïvka au sud de la ville, ce qui ouvre la possibilité d'une nouvelle attaque en direction de la route de Horlivka», rapportent les commentateurs de la chaîne Telegram DeepState, qui observent la guerre contre l'Ukraine depuis l'invasion russe.

L'Institute of the Study of War (ISW) américain a également confirmé, en se basant sur des relevés géolocalisés du 30 septembre et du 1er octobre, que l'Ukraine progressait légèrement à l'est et au nord-est d'Andriivka (à 10 km au sud-ouest de Bakhmout).

« L'erreur stratégique nous a coûté cher»

Mais les blogueurs de Deepstate estiment que la situation est mauvaise sur le front nord de Bakhmout.

«L'erreur stratégique d'avancer vers Berkhivka, située dans les basses terres, nous a coûté cher» Les blogueurs de Deepstate

Les tentatives de percer les positions ennemies à Zaliznyanskoye et Rozdolivka n'auraient pas non plus eu de succès notable. D'après les blogueurs, l'armée ukrainienne est donc encore loin d'atteindre son objectif d'encercler Bakhmout. Pour l'ennemi russe, Bakhmout est un «bastion où sont concentrés des milliers de combattants», écrivent-ils.

Le porte-parole du groupe ukrainien des forces armées de l'Est, Ilya Evlash, a également déclaré récemment que les forces russes avaient concentré plus de 10 000 hommes à Bakhmout. Il n'est pas possible de vérifier ces informations de manière indépendante.

«Tragédie» près de Donetsk et Zaporijia ?

Selon l'analyse des blogueurs de guerre, la contre-offensive se déroule encore plus mal au sud de Velyka Novosilka, à la frontière des régions de Donetsk et de Zaporijia occupées par la Russie, en direction de Marioupol. L'armée ukrainienne a certes réussi à prendre le contrôle du village de Robotyne à Zaporijia...

«... mais nous n'avons pas encore réussi à prendre Verbove et Kopani ou à enfoncer le clou plus profondément» Les blogueurs de Deepstate

L'Ukraine avait annoncé fin août la reprise réussie de Robotyne, ce qui est désormais considéré comme confirmé.

Selon les blogueurs, la rupture du front a certes été «réalisée avec succès», mais une «tragédie» d'une brigade ukrainienne s'est ensuite produite, ce qui a eu pour conséquence de rendre plus difficiles les actions offensives ultérieures, affirment-ils. Ils n'ont pas précisé à quoi ils faisaient référence exactement.

«Ils font des progrès »

D'autres experts partagent-ils le point de vue de Deepstate? L'expert en sécurité Nico Lange, de l'initiative «Zeitwende» de la Conférence sur la sécurité de Munich, est récemment parvenu à un jugement quelque peu différent lors d'une analyse à la conférence des pourparlers de Kiev.

Il a certes confirmé que l'armée ukrainienne avait d'abord rencontré des problèmes dans la région, car la ligne de défense russe était fortement fortifiée. Mais depuis cinq à six semaines, les Ukrainiens font des progrès constants, «de manière laborieuse, le plus souvent à pied».

«Mais ils progressent et atteignent les objectifs, tandis que les Russes, eux, perdent des mètres» L'expert en sécurité Nico Lange

Une analyse récente de l'ISW appuie ses déclarations: des images géolocalisées publiées le 2 octobre indiquent que les forces ukrainiennes ont légèrement progressé au nord-ouest de Novomaiorske, à quelques kilomètres seulement de Velyka Novosilka. Les forces russes n'ont toutefois pas réalisé de progrès confirmés. La contre-offensive ukrainienne dans la région n'est donc apparemment pas aussi mauvaise que le prétendent les blogueurs ukrainiens, même si les progrès sont minimes.

«Même un ivrogne à Moscou l'a compris»

Les blogueurs critiquent en outre l'action de l'armée ukrainienne près de Tokmak. En tant que carrefour de l'armée russe pour le ravitaillement en munitions, la ville de Zaporijia est actuellement considérée comme l'une des principales cibles de l'armée ukrainienne.

Mais «même un ivrogne à Moscou a compris pourquoi des chars Léopard et des véhicules de combat d'infanterie Bradley sont apparus dans la région», affirme DeepState, en faisant référence au manque de discrétions des troupes de Kiev.

La Russie a rapidement identifié la région de Tokmak comme une cible potentielle des Ukrainiens pour une percée, et l'armée russe a pu fortifier ses positions l'hiver dernier. Elle est également en train de construire une nouvelle ligne de défense à l'est de Tokmak.

«Il ne faut pas sous-estimer les Russes en matière de technique» Les activistes en direction de Kiev

Cette déclaration est étayée par un rapport du ministère britannique de la Défense, qui publie régulièrement des mises à jour sur la situation de la guerre d'invasion russe contre l'Ukraine: dès la mi-septembre, la Russie aurait ainsi renforcé sa ligne de défense en installant de nouveaux systèmes antichars et des tranchées dans la région. «Tokmak se prépare à devenir le pivot de la deuxième ligne de défense principale de la Russie», indiquait le ministère il y a quelques semaines.

«La guerre ne se finira pas à nos conditions en 2024»

Tout bien considéré, les blogueurs de guerre tirent une conclusion décevante: «L'été a montré que la guerre ne se terminera pas à nos conditions en 2024», affirment-ils en faisant allusion à l'objectif fixé par Volodymyr Zelensky de libérer l'Ukraine d'ici la fin de l'année. 2023, a déclaré le président ukrainien au début de l'année, sera «l'année de la victoire».

Mais cela ne se fera probablement pas. «L'Etat ukrainien doit se préparer à de nouveaux défis auxquels il devra bientôt faire face», écrivent les blogueurs de guerre en faisant référence à l'arrivée imminente de l'hiver. Celui-ci rendra la contre-offensive des Ukrainiens encore plus difficile.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

