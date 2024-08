Voici où Poutine profite de l’offensive ukrainienne sur Koursk

La Russie n'a pas encore réussi à repousser les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. Mais ailleurs, les forces de Poutine continuent d'avancer: le point sur le front.

Des militaires russes dans le Donbass. Image: www.imago-images.de

Julius Zielezinski / t-online

Plus de «International»

Un article de

Une semaine après l'offensive ukrainienne dans la province russe de Koursk, les troupes ukrainiennes affirment contrôler une zone de la taille de du canton de Schwyz et au moins 28 villages.

Mais alors que l'armée ukrainienne gagne du terrain dans la région de Koursk, les Russes progressent dans les autres régions disputées.

Progrès russes près de Donetsk

Selon l'Institute for the Study of War (ISW), les Russes progressent dans la région de Donetsk. Kiev ayant dû retirer des troupes des zones de front pour son offensive de Koursk, des attaques russes ont eu lieu sur toute la largeur du front de Donetsk. Les unités russes ont gagné du terrain dans la région de la ville de Tchassiv Yar, disputée depuis des mois. Selon les informations de l'ISW, les Russes ont désormais pu positionner des unités au nord et à l'est de la ville.

Des combats auraient également eu lieu ces derniers jours au sud-est de la ville, à proximité des villages d'Ivanivske et de Klichtchiïvka. Une autre cible des Russes est le village de New York. Selon le Financial Times, les troupes ukrainiennes y seraient si peu nombreuses après le début de l'offensive du Koursk qu'une prise du village au nom curieux ne serait plus qu'une question de temps.

Ici une carte des fronts ukrainien le 12 août: Nord-Est: 1; Est 2 et Sud 3. Image: ministère français des armées

Il faut également s'attendre à la prise de la ville de Toretsk en raison de la présence réduite des troupes ukrainiennes dans la région. Les localités d'Ivanivka, Lysychne et Zhelanne, plus au nord, seraient déjà sous contrôle russe.

Rapports sur les avancées russes à Lougansk

Tout comme dans la région de Donetsk, les troupes russes attaquent également dans la région de Lougansk sur toute la largeur du front. Selon l'ISW, les avancées russes se concentrent toutefois surtout sur la ligne dite Svatove-Kreminna, qui s'étend entre les deux villes de Svatove et Kreminna et qui est donc stratégiquement importante entre les grandes villes de Kharkiv et Lougansk.

Image: ^watson

Les Russes tenteraient de repousser la ligne de front plus à l'ouest à cet endroit. Des blogueurs militaires russes rapportent que les troupes de Poutine auraient également réussi à repousser les unités ukrainiennes plus au nord, à Berestove. Les Russes auraient l'intention de s'emparer de l'autoroute N-26 en direction de Kharkiv.

L'Ukraine en difficulté pour défendre Kharkiv

Selon l'ISW, des unités russes auraient progressé jusqu'au centre de la ville de Voltchansk, située au nord-est de Kharkiv. Des combats auraient également eu lieu à l'est de Voltchansk, près de Tykhe, entre des unités russes et ukrainiennes.

Des blogueurs militaires russes rapportent que depuis le début de l'offensive de Koursk, les unités ukrainiennes se concentrent en premier lieu sur la défense de leurs propres positions dans la région et pilonnent les unités russes avec des attaques massives de drones. Les Russes semblent également tenter de consolider les positions conquises et de développer la logistique et les communications entre les localités capturées.