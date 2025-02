Vidéo: watson

«Un putain d'âne!» Moscou envoie des animaux au front

Plusieurs blogueurs militaires russes racontent comment des ânes seraient utilisés sur le front en Ukraine. Un choix qui énerve certains soldats.

Un enregistrement audio d'un soldat vraisemblablement russe circule sur Telegram où on l'entend dire que les ânes sont utilisés de manière très officielle et sur ordre du ministère de la Défense sur le front ukrainien. Ni les vidéos, ni les images, ni les enregistrements audio n'ont pu être vérifiés de manière indépendante et localisés géographiquement.

Dans cet enregistrement audio, le soldat évoque des problèmes de logistique sur le front. Il explique que l'accès aux moyens de transport traditionnels, tels que les camions, est limité. L'armée russe est donc contrainte d'utiliser des animaux pour transporter des munitions.

«Moscou dit: la situation dans le secteur des transports est-elle merdique? Voilà un âne» Enregistrement audio d'un soldat

Ainsi, l'âne aurait été amené avec une livraison officielle de matériel, poursuit le soldat dans l'enregistrement audio. L'un des canaux prorusses sur Telegram renvoie à une décision du ministère russe de la Défense qui contiendrait une liste de tous les moyens de transport autorisés pendant la guerre: les ânes y seraient mentionnés comme bêtes de trait autorisées.

L'action suscite des réactions mitigées

Parmi les blogueurs militaires prorusses, certains ont d'abord vu un avantage dans les ânes: sur le front, ils permettent en effet de se déplacer presque sans bruit - contrairement aux moyens de transport motorisés.

«Ils n'ont pas besoin de carburant, ne se cassent pas et sont parfaitement adaptés au terrain»

Trois ânes dans une position militaire, le lieu et la date de la photo sont inconnus. Image: telegram

Mais les avis ne sont pas unanimes. Sur le canal Telegram «Dva Majora», tout ceci a été pris comme une vaste plaisanterie:

«L'armée russe est invincible en raison de son énorme ingéniosité. L'ennemi n'est absolument pas en mesure d'anticiper nos solutions aux problèmes militaires, parce que nous-mêmes avons du mal à les croire ou à les prédire.»

Le soldat entendu dans l'enregistrement fait lui carrément part de sa colère:

«Ils nous ont envoyé un putain d'âne»

La pénurie de véhicules se précise

Ces derniers mois, une pénurie de véhicules au sein de l'armée russe s'était déjà fait ressentir. Des véhicules civils, comme des voitures compactes de la marque Lada, ont déjà été vus à plusieurs reprises, utilisés pour le transport de munitions. Si les vidéos des ânes s'avéraient être véridique, le soupçon que la Russie connaît une pénurie en matière de logistique se confirmerait.

