Armée russe, Shutterstock (montage watson)

La Chine a fourni un canon laser à Poutine

La Russie utiliserait un canon laser chinois anti-drones contre l'Ukraine. Des vidéos d'essais de tirs ont été publiées par des sources militaires.

Selon des images publiées par des cercles de l'armée russe, celle-ci utiliserait désormais une arme laser dans sa guerre contre l'Ukraine. L'arme est vraisemblablement de production chinoise. Le canon est monté sur un châssis en acier et permettrait à une unité spéciale d'utiliser un rayon laser pour contrer les attaques de drones.

Une révolution dans le guerre des drones

Des enregistrements vidéo sur Telegram montrent comment le système laser tire contre un mur en acier. Sur d'autres images, on peut voir un faisceau lumineux frapper des drones en vol. Selon le site web militaire ukrainien Militarnyi, il s'agirait de l'un des drones «Chtchedryk» de Kiev. Un drone leurre de type Distractor aurait également été touché lors de l'essai.



Le système laser «Silent Hunter» (chasseur silencieux) est un laser de 30 kilowatts qui peut être monté sur un pick-up. Selon Militarnyi, il aurait été développé par l'Académie chinoise de physique d'ingénierie. Le système est doté de son propre radar et d'autres équipements permettant de détecter et d'abattre les drones ennemis.

Selon l'article, le radar aurait une portée d'environ cinq kilomètres et le faisceau laser pourrait atteindre des cibles situées jusqu'à 1,5 kilomètre. Il serait également capable d'éblouir les systèmes optiques ennemis se trouvant jusqu'à trois kilomètres de distance. Les drones testés dans les enregistrements vidéo volaient probablement à environ 1,3 kilomètre de l'arme. Sur les images, qui ne peuvent pas être confirmées de manière indépendante, on peut voir des morceaux de drones avec des trous. Le canon chinois serait également utilisé par l'Arabie saoudite contre les Houthis.

Le rôle ambivalent de la Chine dans le conflit

En avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué que la Chine fournissait des armes à la Russie. La Chine avait en revanche démenti cette information. En mai, les services secrets ukrainiens ont accusé la Chine de fournir à des entreprises russes des composants pour la fabrication de munitions.

La Royaume-Uni possède également un canon laser qui est encore en cours de test. Le système «Dragonfire» devrait être opérationnel en 2027. L'année dernière, des rapports officiels non confirmés indiquaient que le canon laser avait déjà été utilisé en Ukraine à titre d'essai. L'Allemagne a déjà testé un système d'armes laser sur la frégate «Sachsen» et les Etats-Unis ont installé quelques armes laser sur des navires. Dans le cadre du projet «TALOS-TWO», 21 instituts de recherche et entreprises de huit pays de l'UE travaillent au développement d'armes laser d'une puissance de 100 kilowatts.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci