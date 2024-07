13 tweets sur la guerre en Ukraine qui en disent long

Trump tente une stratégie contre-nature face à Biden

Us n'est pas coutume, Donald Trump s'est fait étonnamment discret depuis son débat contre un Joe Biden fatigué, le 27 juin dernier. Alors qu'il aurait pu capitaliser sur la défaite de son rival, l'ancien président fait preuve d'une retenue presque suspecte. Une stratégie? Evidemment.

Dans les jours qui ont suivi le crash de Joe Biden, Donald Trump a tenté quelque chose d'inédit. On ne parle pas de dire la vérité ou de manger des légumes. Encore moins de ralentir sur les litres de Coca-Cola. Le candidat effronté, bruyant et tapageur, avec un penchant assumé pour la provoc' et les messages en lettres capitales, a gardé le silence. Une approche inédite. Et remarquable, au milieu du chaos et du désarroi démocrate qui entourent l'avenir politique du président.