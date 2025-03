Les adversaires politiques de Zelensky mouchent Trump

Les adversaires politiques de Volodymyr Zelensky: Ioulia Tymochenko et Petro Porochenko, en novembre 2024. Image: www.imago-images.de

L'opposition ukrainienne refuse toute élection avant la fin de la guerre, malgré les critiques de Donald Trump qui conteste la légitimité de Volodymyr Zelensky.

Les figures de l'opposition ukrainienne Petro Porochenko et Ioulia Tymochenko ont déclaré jeudi s'opposer à toute élection dans leur pays avant la fin de la guerre.

Depuis le début de l'invasion russe du 24 février 2022, la loi martiale en vigueur en Ukraine interdit la tenue d'élections, alors que le pays est soumis à des bombardements quotidiens. Mais le président américain Donald Trump, depuis son rapprochement amorcé avec Moscou, a remis en cause en février la légitimité du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de «dictateur sans élections».

Jeudi, le média américain Politico a affirmé que des collaborateurs hauts placés de Trump avaient eu des discussions secrètes avec Tymochenko et des cadres du parti de Porochenko sur la possibilité d'organiser rapidement en Ukraine une élection présidentielle.

Dans un communiqué publié jeudi, Porochenko, rival politique de Volodymyr Zelensky qui a remporté face à lui la présidentielle de 2019, a indiqué que son équipe «a toujours été et reste catégoriquement contre l'organisation d'élections pendant la guerre».

«Des élections ne peuvent avoir lieu qu'après un cessez-le-feu et la signature d'un accord de paix avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine.» Petro Porochenko

Porochenko, qui fut président de l'Ukraine entre 2014 et 2019, a néanmoins adressé une critique à l'encontre de Volodymyr Zelensky, en affirmant qu'un «manque de communication» entre Kiev et Washington posait «un risque pour l'Etat» ukrainien.

Ioulia Tymochenko, qui a été à deux reprises première ministre de l'Ukraine, a déclaré jeudi que son équipe négocie «avec tous les alliés en mesure de nous aider à assurer une paix juste le plus vite possible». «D'ici là, et je l'ai dit plus d'une fois, il est hors de question d'organiser des élections en Ukraine», a-t-elle écrit sur Facebook. (jah/ats)