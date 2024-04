«La situation s'est détériorée»: le point sur le front ukrainien

La situation sur le front dans la région de Donetsk devient de plus en plus désastreuse pour l'Ukraine. Une offensive majeure de la Russie pourrait être imminente.

Christoph Cöln / t-online

Il a eu une chance incroyable. Un soldat ukrainien a apparemment été pris dans une pluie d'attaques russes dans le village de Berdychi, dans la région de Donetsk. Sur un terrain sillonné de cratères de bombes, il errait. C'est alors qu'il aperçoit un drone piloté par un soldat de la 47e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne. Avec son aide, le soldat zigzague sur le champ de bataille et atteint finalement ses propres lignes. C'est ce que montrent des images publiées par l'armée ukrainienne.

Image: watson

Certains de ses collègues ont eu moins de chance. Ils ont probablement perdu la vie en tentant de défendre les villages de Berdychi et Semenivka. La Russie a pu s'emparer de ces deux localités au cours du week-end, élargissant ainsi son avancée sur le front dans la région de Donetsk.

Depuis que l'armée de Vladimir Poutine a réussi, la semaine dernière, à s'emparer de la localité d'Orechyne, près de la ville d'Avdiivka occupée par les Russes, les forces du Kremlin tentent de consolider cet avantage tactique sur le front. Les généraux de Poutine auraient envoyé jusqu'à quatre brigades supplémentaires dans la région, selon le think tank américain ISW. Les Ukrainiens, qui manquent cruellement de munitions et de personnel, sont de plus en plus sous pression.

Le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a dû le reconnaître. «La situation sur le front s'est détériorée», a-t-il déclaré dimanche sur Facebook. Les soldats ukrainiens se seraient «repliés» dans certaines régions sur de nouvelles lignes de défense plus à l'ouest. Les experts militaires de l'ISW prévoient que l'armée ukrainienne pourrait encore se retirer de nouvelles localités de la région dans les semaines à venir afin de ne pas subir de trop lourdes pertes.

Annonce de la prise d'un autre village

Dans l'ensemble, les forces armées ukrainiennes sont sur la défensive à plusieurs endroits du front, car la Russie dispose d'un «avantage important en termes de forces et de moyens». Même si le général ukrainien s'est efforcé de ne pas tout dénigrer. Ainsi, il y a certes «des succès tactiques dans certains secteurs» pour l'ennemi, mais dans certaines régions «nos troupes ont réussi à améliorer la situation tactique».

Avdiïvka détruite par la guerre. Image: imago

Cela ressemble à des slogans. Et c'est probablement le cas, car l'ISW décrit ainsi dans son dernier rapport de situation à quel point les rapports de force sont dramatiques sur le front. Selon ce rapport, il y aurait au moins trois soldats russes pour un soldat ukrainien. Le rapport entre les munitions d'artillerie est même de un à neuf sur certaines parties du front.

La ville menacée d'encerclement

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni, mais aussi d'autres pays occidentaux comme l'Espagne et l'Australie, ont tout de même annoncé de nouveaux paquets d'aide. Mais d'ici à ce que ces aides arrivent, la situation sur le front pourrait encore se dégrader pour Kiev. Dimanche, le ministère russe de la Défense a également annoncé la prise du village de Novobakhmoutivka, près d'Avdiïvka. Jusqu'à présent, cette information n'a pas été confirmée.

Néanmoins, le momentum a clairement évolué en faveur des troupes de Poutine au cours des derniers mois et il y a de fortes chances que le dirigeant du Kremlin puisse célébrer d'autres succès militaires d'ici la date prestigieuse du 9 mai. Ce sera le 79e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne hitlérienne. Et Poutine aime ces dates historiques.

L'un des trophées que le président russe semble souhaiter pour cet anniversaire pourrait être la ville de Tchassiv Yar, près de Bakhmout. Les Russes y mènent, depuis des semaines, des attaques d'une rare violence. Un porte-parole de l'armée ukrainienne a annoncé que les assaillants avançaient apparemment sur la ville par deux flancs. Les défenseurs ukrainiens risquent donc d'être encerclés.

Image: watson

«Ils veulent à tout prix s'emparer du village d'Ivanivske et des faubourgs de Bohdanivka afin de pénétrer dans Tchassiv Yar. Ils attaquent intensivement ces deux colonies afin de prendre Tchassiv Yar en tenaille», a déclaré le porte-parole, cité par l'agence de presse ukrainienne Ukrinform.

Zelensky demande plus de systèmes de défense aérienne

La Russie prévoit apparemment une grande offensive. Selon les services secrets ukrainiens, celle-ci pourrait être lancée fin mai ou début juin, comme le rapporte le Financial Times. L'un des principaux objectifs de l'attaque serait la ville de Kharkiv, qui compte un million d'habitants. Poutine serait prêt à rassembler jusqu'à 40 000 soldats dans la deuxième ville d'Ukraine pour s'en emparer. C'est ce que rapporte le journal Bild en se référant à un fournisseur de l'armée ukrainienne.

«Nous devrons alors décider si nous voulons défendre le nord ou l'est. Les deux ne sont pas possibles» Un fournisseur de l'armée ukrainienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré son appel aux alliés occidentaux pour qu'ils fournissent à Kiev des systèmes de défense aérienne supplémentaires. Les partenaires de l'Ukraine ont «tous les moyens de (nous) aider à abattre chaque missile et chaque drone» en provenance de Russie, a-t-il déclaré samedi. Son pays doit recevoir le plus rapidement possible des systèmes de défense antiaérienne Patriot supplémentaires.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a également insisté pour que l'Ukraine reçoive de nouvelles livraisons d'armes. «Aucune option n'est sans risque quand on a un voisin comme la Russie», a-t-il déclaré dans l'émission Bericht aus Berlin de la chaîne ARD. Mais l'Ukraine a le droit de se défendre – et les alliés occidentaux peuvent et doivent soutenir le pays attaqué dans cette tâche. L'Allemagne «montre le bon exemple», a loué Stoltenberg.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)