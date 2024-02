Le remplaçant de Zaloujny se nomme Oleksandr Syrsky. Image: twitter @finkenbein1

Voici le «Léopard des neiges», le nouveau chef de l'armée ukrainienne

Après avoir licencié son général en chef, Zelensky a nommé Oleksandr Syrsky à la tête de l'armée ukrainienne. L'homme a défendu Kiev et libéré la région de Kharkiv.

Martin Küper / t-online

Oleksandr Syrsky est le nouvel homme fort de l'armée ukrainienne. Jeudi soir, on a appris que le président Volodymyr Zelensky avait remplacé l'ancien chef de l'armée, Valeri Zaloujny, considéré comme un héros par une grande partie de la population.

Le président ukrainien prend un risque avec ce choix: un sondage réalisé en décembre a montré que Zaloujny devancerait Zelensky lors d'un éventuel second tour de l'élection présidentielle. Pourtant, Zaloujny lui-même ne s'est pas exprimé, du moins publiquement, sur ses ambitions politiques.

Syrsky est un grand stratége

Mais le nouveau chef de l'armée, Oleksandr Syrsky, est également connu de la population ukrainienne. En tant que colonel général, il a remporté certains des plus grands succès contre l'armée russe. Considéré comme l'un des stratèges les plus compétents de l'armée ukrainienne, il a lancé la contre-offensive réussie dans la région de Kharkiv, au cours de laquelle l'Ukraine a surpris les Russes et libéré une grande partie des territoires occupés.

A l'époque, les dirigeants ukrainiens avaient d'abord fait croire à une offensive imminente dans le sud du pays, attirant ainsi de nombreuses troupes russes hors de la région du nord-est du pays. L'armée ukrainienne a ensuite frappé dans cette zone, prenant les troupes russes par surprise et libérant la région en quelques semaines.

Dans une interview accordée au Washington Post en 2022, Syrsky s'est confié sur les premiers jours de la guerre: «Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer que la Russie attaquerait à une si grande échelle et avec une telle audace». Il affirmait pourtant:

«Mais nous sommes l'armée, et indépendamment de ce que je croyais ou ne croyais pas, j'ai fait ce qu'il fallait» Oleksandr Syrsky

Une semaine avant l'invasion, Syrsky a fait installer des postes de commandement le long des principales routes d'avancée de l'armée russe et a fait déplacer les avions de combat et les hélicoptères vers des endroits sûrs. Il a ordonné aux écoles militaires de mettre en place des unités de combat provisoires et d'amener leurs canons d'entraînement dans la capitale. Selon le Washington Post, Syrsky a divisé l'agglomération de Kiev en zones de défense qu'il a attribuées à différents généraux, créant ainsi une chaîne de commandement claire.

Syrsky était officier de liaison avec l'Otan

Syrsky a laissé les décisions tactiques aux commandants sur place. Le général a probablement appris ce principe grâce à son expérience auprès des partenaires de l'Otan en Ukraine. En 2013, Syrsky est devenu officier de liaison entre le ministère ukrainien de la Défense et l'Otan. L'objectif de cette coopération était d'adapter l'armée ukrainienne aux normes de l'Otan.

Après l'invasion russe de l'est de l'Ukraine en 2014, Syrsky a participé à plusieurs missions de combat et a été décoré. Il a commandé les troupes ukrainiennes qui ont combattu les insurgés soutenus par la Russie dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine. C'est là qu'il a reçu le nom de combat de «léopard des neiges».

Syrsky a reçu le prix du héros de l'Ukraine

En août 2019, Syrsky a été nommé commandant en chef des forces terrestres et a été promu colonel général en 2020. Le président Zelensky lui a décerné le titre de héros de l'Ukraine pour ses exploits lors de la bataille de Kiev.

Début 2023, Syrsky a pris en charge la défense de la ville de Bakhmout, où des milliers de soldats sont tombés des deux côtés. Il s'agissait jusque-là de l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Certains analystes militaires se sont demandé si la défense d'une ville aussi bombardée justifiait la mort ou les blessures de tant de personnes. D'après le général ukrainien, sa résistance acharnée a permis d'affaiblir la capacité de combat de la Russie et de monopoliser les mercenaires de Wagner pour une longue période.

Syrsky vit en Ukraine depuis les années 1980

Syrsky a la réputation d'accorder une importance particulière au moral de ses troupes. On le voit ainsi souvent lors des visites au front. Lors d'interviews, il a déclaré qu'il ne dormait que 4,5 heures chaque nuit et qu'il se détendait en faisant du sport.

Le nouveau chef de l'armée est né en juillet 1965 dans la région de Vladimir, dans l'actuelle Russie, qui faisait alors partie de l'Union soviétique. Il vit en Ukraine depuis les années 80. Il a ensuite étudié à l'école supérieure de l'armée à Moscou. Après avoir obtenu son diplôme en 1986, il s'est engagé dans le corps d'artillerie soviétique, puis dans l'armée ukrainienne en 1990.

