Moscou ne laisse quasiment rien filtrer quant aux nombres de morts dans son armée

Poutine a perdu plus de soldats que jamais en 2025: ce que ça cache

Selon une enquête de la BBC, les pertes russes dans la guerre en Ukraine n'ont jamais autant augmenté que lors des dix derniers mois. Et le bilan réel serait encore bien plus élevé.

Alors que Moscou ne laisse quasiment rien filtrer sur le sujet, la BBC s'attèle depuis février 2022 à évaluer le nombre de morts côté russe dans la guerre en Ukraine.

En collaboration avec le média russe indépendant Mediazona et des bénévoles sur place, elle tient un registre basé sur les rapports officiels, les articles de journaux et les publications sur les réseaux sociaux. Ses enquêteurs se rendent également dans les cimetières pour tenir compte de l'évolution du nombre de tombes et autres mémoriaux.

Dans un récent rapport, la BBC a confirmé les identités d'environ 160 000 combattants russes tués en Ukraine. Un nombre qui serait en deçà de la réalité, diverses expertises laissant penser qu'il serait de 45 à 65 % supérieur. Le bilan s'élèverait dès lors plutôt entre 243 000 et 352 000 morts.

Des pics d'avis de décès

Le média britannique n'avance pas de chiffres précis pour la seule année 2025. Mais toutes sources confondues, il constate une augmentation des annonces mortuaires de 40% par rapport à l’année précédente.

S'il ne s'agit que d'estimations, ces données permettent toutefois de donner une idée de l'évolution de l'intensité des combats. La BBC constate en effet des pics d'avis de décès proche de certains grands événements diplomatiques.

Une première hausse est par exemple constatée en février 2025, lorsque Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus pour la première fois par téléphone depuis le retour au pouvoir du président américain. Un autre pic apparaît en août, lors de la rencontre des deux dirigeants en Alaska considérée comme une victoire diplomatique pour Poutine.

Le nombre d'avis de décès a également bondi en octobre dernier à l'occasion du sommet Trump-Poutine finalement annulé à Budapest. Puis une autre fois fois en novembre dernier, lors de la présentation du plan de paix américain par Donald Trump.

D'importants «succès» militaires

Ces augmentations spontanées peuvent difficilement être attribuées à un seul facteur, relève la BBC. Mais le média britannique souligne l'importance qu'accorde la Russie aux éventuels gains territoriaux à l'approche de grandes échéances.

Début décembre, au lendemain d'une rencontre entre Vladimir Poutine et l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe, avait ainsi estimé que les récents «succès» militaires de la Russie avaient «influencé le déroulement» de cet entretien. Il faisait alors référence à la prise revendiquée par Moscou de la ville ukrainienne clé de Pokrovsk. (jzs)