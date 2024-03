Des épouses de soldats russes déposent des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu à Moscou, le 13 janvier 2024. Image: EPA

Comment les femmes des soldats russes sont «broyées par le Kremlin»

Depuis le début de la guerre, des familles de soldats – des mères et des femmes en particulier – critiquent une mobilisation «chaotique». Elles restent cependant absentes de l'espace médiatique et risquent des sanctions si elles font trop de bruit.

Anna Colin-Lebedev / the conversation

Le 26 février 2024, le premier débat officiel de la campagne présidentielle russe a lieu à la télévision d'État. Des quatre candidats autorisés à concourir, deux sont présents sur le plateau. Un troisième a envoyé un représentant à sa place. Le président sortant Vladimir Poutine, quatrième candidat de cette campagne, a déclaré, comme lors de tous les scrutins précédents, qu'il ne prendrait pas part aux débats.

La campagne électorale de 2024 se déroule dans un contexte sans précédent: la Russie conduit depuis deux ans une guerre de haute intensité contre l'Ukraine; l'économie russe est placée sous de lourdes sanctions décrétées par les pays occidentaux; plusieurs centaines de milliers de Russes ont quitté le pays; et au moins 75 000 soldats russes ont perdu la vie sur le front.

On aurait pu s'attendre à ce que le sujet de la guerre soit central dans la campagne électorale. L'un des débats de la campagne a bien été consacré à «l'opération militaire spéciale» et a permis aux trois candidats de dérouler leur positionnement sur la guerre: attachement à la victoire totale pour les candidats communiste (Nikolaï Kharitonov) et nationaliste (Léonid Sloutski), volonté de lancer un processus de négociation pour le candidat se présentant comme libéral (Vladislav Davankov), sans que les contours ou les conditions de cette négociation ne soient précisés.

Cependant, l'essentiel des débats - qui n'ont pas passionné le public russe - ont été consacrés à d'autres sujets: l'éducation, la culture, l'économie, l'agriculture, la démographie, le logement, dans une confrontation routinisée et encadrée. Les candidats eux-mêmes ne se sont pas toujours déplacés pour les débats, se faisant représenter par d'autres personnes appartenant à leurs partis politiques.

La guerre est l'affaire des familles des soldats

De l'autre côté du spectre médiatique, la guerre est une réalité bien différente. Sur la chaîne Telegram Le chemin de la maison, qui regroupe les membres des familles des combattants mobilisés et compte plus de 70 000 abonnés, le deuxième anniversaire de la guerre n'est pas l'occasion d'une autocongratulation, mais d'une commémoration. «Voilà deux ans que l'opération militaire spéciale déchire et brise sans pitié nos cœurs. Détruit les familles. Fabrique des veuves, des orphelins, des personnes âgées isolées», peut-on y lire.

La critique de la guerre est explicite:

«Il y a deux ans, la Russie tout entière a plongé dans le chaos et l'horreur. Plus personne ne peut faire des projets d'avenir. Nous nous sommes tous retrouvés en enfer. Nos familles ont été les premières à être broyées par l'appareil d'État, et votre famille et vos amis risquent de subir le même sort après notre destruction.»

C'est en septembre-octobre 2022, au moment du déclenchement de la mobilisation militaire qui a permis à l'État russe d'enrôler de force et d'envoyer sur le front ukrainien près de 300 000 civils, souvent à peine formés au combat, que les premiers groupes de familles de soldats se sont formés. Se réunissant devant les administrations locales et postant des vidéos en ligne, ces femmes ne s'opposaient pas au principe de la mobilisation, mais critiquaient son déroulement chaotique.

La consigne donnée par le pouvoir central aux autorités locales était alors d'être réceptives aux demandes de ces familles, et de tenter de résoudre les problèmes qu'elles soulevaient. Après plusieurs mois de silence, le mouvement est redevenu actif à l'approche du premier anniversaire de la mobilisation, à la fin de l'été 2023.

Ce premier anniversaire n'était pas seulement un seuil symbolique: il s'accompagnait d'une attente de démobilisation. Si la durée de l'enrôlement n'était précisée dans aucun document ni formalisée dans aucune promesse, la fatigue et la conviction d'avoir déjà trop donné commençaient à se répandre dans les familles des mobilisés.

Une radicalisation progressive

Loyaliste à ses débuts, demandant une nouvelle vague de mobilisation pour remplacer la première, la chaîne Telegram Le chemin de la maison s'est progressivement radicalisée et politisée face au refus des autorités d'entendre la demande de démobilisation.

À l'approche de la campagne présidentielle, les activistes des groupes de femmes ont cherché à prendre contact avec les candidats pour leur demander d'endosser leurs revendications. Un seul candidat, Boris Nadejdine, opposé à la guerre, leur avait réservé un accueil favorable, mais avait été rapidement empêché de concourir. Le candidat Davankov a bien évoqué, lors du débat télévisé consacré à l'«opération militaire spéciale», le désir des familles de voir la guerre se terminer, sans aller plus loin.

Vladimir Poutine, quant à lui, n'a pas abordé le sujet lors de son discours annuel à la nation: la démobilisation des combattants n'est pas vraiment à l'ordre du jour de cette campagne.

Reprendre le flambeau

L'analogie de ces groupes de femmes de mobilisés avec les mouvements des mères de soldats se rappelle rapidement à l'esprit de ceux qui connaissent l'histoire russe contemporaine. Les associations des mères de soldats créées dans les dernières années de l'Union soviétique, à la fin de la guerre en Afghanistan, ont été des opposantes actives et puissantes aux deux guerres conduites par l'État russe en Tchétchénie, en 1994-1996, puis en 1999-2004.

En dehors des situations de guerre, elles ont aussi sauvé des dizaines de milliers de conscrits des mauvais traitements, violences et risques de mort encourus dans l'armée russe. Les Mères de soldats ont été l'un des mouvements sociaux les plus influents dans la Russie des années 1990 et 2000. Les épouses de mobilisés reprennent-elles leur flambeau, et peuvent-elles peser sur la représentation de la guerre dans la société russe?

Lorsque les premiers groupes de femmes ont pris la parole en septembre 2022, beaucoup de commentateurs y ont vu un espoir d'opposition de la société à la guerre, mais ils ont rapidement déchanté devant le loyalisme affiché de ces épouses, mères et soeurs.

En réalité, ce n'est pas l'absence de critique de la guerre qui distingue ces femmes de leurs illustres prédécesseuses. Bien des mamans de soldats envoyés combattre en Tchétchénie formulaient leur protestation de la même manière: si mon fils doit accomplir son devoir pour sa patrie, je n'ai rien à y redire, mais qu'en retour l'État le respecte. Ce qui distingue les deux mouvements, c'est plutôt la possibilité même de conduire une action collective.

L' impossible dénonciation publique de la guerre

Si les premières années postsoviétiques qui ont vu le développement des mouvements de Mères de soldats ont été une époque de chaos et de pauvreté, elles étaient aussi caractérisées par un pluralisme politique et une authentique liberté d'expression. Les activistes n'encouraient pas de risques personnels à manifester leur opposition, et leurs revendications étaient librement relayées par les médias et par des acteurs politiques.

L'efficacité de l'action des Mères tenait aussi à leur capacité à tisser des relations de travail avec des institutions militaires, dans une logique gagnant-gagnant: la vigilance des mères de soldats permettait à l'armée de repérer et de réparer un certain nombre de dysfonctionnements flagrants; la coopération des militaires permettait aux Mères de mieux venir en aide aux soldats et à leurs proches.

Peu d'éléments de cette équation sont réunis dans la Russie de 2024. Si les mouvements de mères de soldats existent encore, leurs leaders ne peuvent plus dénoncer ouvertement la guerre. Toute parole critique est sévèrement sanctionnée, y compris dans la classe politique censée représenter l'opposition au parti du pouvoir. Les journalistes tentant de couvrir les cérémonies commémoratives des femmes de mobilisés sont immédiatement interpellés par les forces de l'ordre. L'espace médiatique verrouillé ne permet pas aux activistes de se faire entendre au-delà des réseaux sociaux.

La marge de manœuvre dans la discussion avec les autorités militaires semble aussi ténue, tant la marge d'action de l'armée est elle-même verrouillée par le contexte répressif et par une guerre difficile et vorace en ressources.

Enfin, la manne financière promise aux combattants et à leurs familles freine aussi, paradoxalement, le mouvement des femmes de mobilisés, en forçant certaines d'entre elles à se taire, et en ternissant l'image des autres, jalousées pour le pactole qu'elles sont supposées toucher.

Peur d'un retour des hommes dans leur foyer

Cependant, l'équation est aussi délicate à tenir pour le pouvoir russe, qui hésite à se lancer dans une répression ouverte contre les femmes de mobilisés. Les combattants engagés sur le front sont non seulement l'un des socles du récit héroïque sur la guerre, mais aussi un groupe sensible et potentiellement dangereux.

Si la rotation des troupes demandée par les femmes des mobilisés n'a pas encore été mise en oeuvre, c'est sans doute en raison d'une difficulté à remplacer les combattants désormais aguerris, mais peut-être aussi d'une peur de l'effet que pourrait provoquer le retour de ces hommes dans leurs foyers. Traumatisés, maltraités, porteurs d'une expérience violente en décalage avec le récit officiel, les mobilisés, comme les soldats sous contrat, pourraient être difficiles à contrôler par le pouvoir après leur retour d'Ukraine.

Il est possible également que les autorités redoutent aujourd'hui une réaction de ces hommes s'ils apprenaient, alors qu'ils sont sur le front, que leurs épouses sont victimes de répressions. La marche des combattants du groupe Wagner sur Moscou est un précédent de mutinerie que le pouvoir ne souhaite sans doute pas voir se répéter.

De la même manière que le Kremlin a évité jusqu'à maintenant d'envoyer combattre des conscrits de 18 ans, pour ne pas voir se soulever les mères de soldats, il ménage pour l'heure les femmes de mobilisés. Le choix est donc celui, déjà éprouvé, de l'invisibilisation, de la répression indirecte et des tentatives de cooptation. Les forces de l'ordre n'emprisonnent pas les femmes de mobilisés, mais les militaires font pression sur elles, et tout espace médiatique leur est refusé. Un récit différent de la guerre ne doit pas percer dans la campagne présidentielle.

Rendre la guerre absente de l'espace public

Cette stratégie s'inscrit parfaitement dans la volonté du pouvoir de rendre la guerre le moins présente possible dans l'espace public, afin de rassurer la population russe.

Cependant, la fatigue de la guerre que le Kremlin espère voir se développer dans les sociétés occidentales est déjà visible à l'intérieur de la Russie. Si le nombre de Russes viscéralement attachés à la poursuite de l'«opération militaire spéciale» a diminué au cours de l'année 2023 et représente moins de 20% de la population, une majorité croissante, estimée à deux tiers de la population, serait soulagée de voir la guerre s'arrêter, même s'ils ne s'opposent pas ouvertement au conflit armé conduit par leur pays.

Pour ceux-là, le discours ronronnant d'une campagne dont la guerre est quasi absente joue un effet anesthésiant. Cependant, la partie de la Russie, combattants en tête, qui vit quotidiennement la guerre est une bombe à retardement pour la société russe, quels que soient les efforts du pouvoir pour la rendre invisible aujourd'hui.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original