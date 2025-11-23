Keystone

Une frappe israélienne sur Beyrouth a fait un mort

Israël avait annoncé dimanche avoir mené une frappe contre le Hezbollah pro-iranien.

La frappe qu'Israël a annoncé avoir menée dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, visant «le chef d'état major» du Hezbollah pro-iranien, a fait un mort et 21 blessés. L'annonce a été faite par le ministère libanais de la Santé dans un premier bilan. Le bureau indique dans un communiqué:

«Il y a peu de temps, l'armée israélienne a attaqué le chef d'état-major du Hezbollah au coeur de Beyrouth, qui a dirigé le renforcement et l'armement de l'organisation terroriste.»

Benjamin Netanyahu «a ordonné l'attaque sur recommandation du ministre de la Défense et du chef d'état-major», ajoute-il.

Cette attaque a frappé un immeuble de neuf étages dans une zone densément peuplée, fief du mouvement libanais, selon un correspondant de l'AFP. (ats/afp)