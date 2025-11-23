en partie ensoleillé
Une frappe israélienne sur Beyrouth a fait un mort

People looking up to the sky for an Israeli drone as they gather at the site where an Israeli airstrike hit at apartment, background, on Dahiyeh in the southern suburb of Beirut, Sunday Nov. 23, 2025. ...
Keystone

Israël avait annoncé dimanche avoir mené une frappe contre le Hezbollah pro-iranien.
23.11.2025, 15:5123.11.2025, 15:51

La frappe qu'Israël a annoncé avoir menée dimanche sur la banlieue sud de Beyrouth, visant «le chef d'état major» du Hezbollah pro-iranien, a fait un mort et 21 blessés. L'annonce a été faite par le ministère libanais de la Santé dans un premier bilan. Le bureau indique dans un communiqué:

«Il y a peu de temps, l'armée israélienne a attaqué le chef d'état-major du Hezbollah au coeur de Beyrouth, qui a dirigé le renforcement et l'armement de l'organisation terroriste.»

Benjamin Netanyahu «a ordonné l'attaque sur recommandation du ministre de la Défense et du chef d'état-major», ajoute-il.

Cette attaque a frappé un immeuble de neuf étages dans une zone densément peuplée, fief du mouvement libanais, selon un correspondant de l'AFP. (ats/afp)

