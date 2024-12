Ce que révèle le journal intime d'un soldat nord-coréen tué en Ukraine

Ces fragments racontent plus qu’une simple histoire individuelle. Ils révèlent une alliance discrète, mais croissante entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine . Après avoir envoyé des millions d’obus, la Corée du Nord a déployé environ 10 000 soldats en octobre dernier. Une manœuvre stratégique. Pour la Russie, combler les brèches d’une armée exsangue, pour la Corée du Nord, offrir à ses hommes une expérience du feu qu’ils n’ont plus connue depuis 1953.

«Ayant quitté mon pays et étant en Russie, je souhaite à mon bon ami Song Ji-myung un joyeux anniversaire et une bonne santé. 9 décembre 2024»

Un rassemblement à Damas pour interpeller sur le sort des disparus

Une foule silencieuse s'est rassemblée à Damas pour interpeller les nouvelles autorités sur le sort de leurs proches disparus dans les prisons de l'ancien pouvoir syrien.

Le sort de dizaines de milliers de prisonniers et disparus constitue l'un des aspects les plus douloureux du drame syrien, dans un pays déchiré par plus de 13 ans d'une guerre dévastatrice qui a fait plus d'un demi-million de morts.