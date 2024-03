Le barrage en feu près de Zaporijjia. Image: screenshot X

Les Russes cherchent à «provoquer une panne à grande échelle»

Des missiles russes ont touché vendredi le barrage de Dniepr. Ce dernier, situé près de la ville de Zaporijjia, a été touché par les flammes, mais la structure serait «sous contrôle». Ces frappes disent autre chose des objectifs russes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a commis l'une des plus violentes attaques de missiles de ces derniers mois. La cible n'est autre que l'une des sources d'approvisionnement énergétique ukrainiennes: le barrage de Dniepr, situé juste à côté de la grande ville de Zaporijjia. Pour l'armée russe, attaquer ce genre d'installation est devenu presque une habitude. Une alerte aérienne a été lancée dans toutes les régions de l'Ukraine, de Lviv à l'ouest à Donetsk à l'est, de Kharkiv et Soumy au nord à Odessa et Mykolaïv au sud.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie aurait utilisé 60 drones et près de 90 missiles. A plusieurs endroits, des installations énergétiques ont été touchées. Le ministre ukrainien de l'énergie Herman Halouchtchenko a réagi via un post Facebook:

«L'objectif [des attaques] n'est pas seulement d'endommager le système énergétique du pays, mais de tenter à nouveau, comme l'année dernière, de provoquer une panne à grande échelle.»

Une immense infrastructure

Le barrage du Dnipr est le plus grand barrage du pays. Des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrent la structure en feu. Des images diffusées sur la chaîne X BrennpunktUA montrent que le bâtiment d'exploitation est du barrage a même été directement touché. Les turbines de la centrale hydroélectrique étaient la proie des flammes.

L'opérateur hydroélectrique ukrainien Ukrhydroenergo a confirmé les attaques et signalé un incendie dans la centrale, mais a déclaré qu'il n'y avait pas de risque de rupture et que la situation était sous contrôle. Le personnel et les services d'urgence sont à pied d'œuvre, a-t-il ajouté.

Petro Andriushchenko, conseiller de l'ancien maire de Marioupol en exil, a rapporté sur son canal Telegram qu'un bus qui circulait sur le barrage avait été touché. Le bus transportait des civils qui se rendaient à leur travail ou en revenaient. Le nombre de victimes n'a pas été communiqué.

Retour à la Seconde Guerre mondiale

Construit en 1932, le barrage mesure 760 mètres de long, élève le niveau du Dniepr de 37,8 mètres et contient un réservoir d'eau d'environ 3,3 kilomètres cubes. En été 1941, les soldats soviétiques en retraite devant les troupes allemandes ont fait sauter le barrage. Jusqu'à 35 000 m³/s d'eau s'écoulaient alors par la brèche et le lac de retenue se vidait. Entre 20 000 et 100 000 civils auraient perdu la vie et de nombreuses entreprises industrielles ont été détruites.

Les Allemands ont reconstruit le barrage jusqu'à la fin de l'année 1942. Mais en octobre 1943, ils ont dû se retirer et ont à leur tour bombardé le barrage. Entre 1944 et 1950, l'ouvrage a été reconstruit par l'Union soviétique.

Souvenirs de la catastrophe du barrage de Kakhovka

Mais cette attaque rappelle d'autres mauvais souvenirs à l'Ukraine. Le 6 juin de l'année dernière, les forces russes ont détruit le barrage de Kakhovka, situé plus en aval, et la centrale hydroélectrique adjacente. La destruction du barrage a entraîné des inondations à grande échelle dans le sud de l'Ukraine, ce qui a eu de graves conséquences socio-économiques et environnementales pour la région.

Cette attaque a laissé derrière elle un paysage de ruines fait de déchets, de polluants toxiques ou de poissons en décomposition. Du jour au lendemain, l'accès en eau de près de 700 000 personnes s'est évaporé.

Conséquences pour la centrale nucléaire de Zaporijjia

L'assaut de la nuit dernière a également détruit une ligne à haute tension qui alimente en électricité la centrale nucléaire de Zaporijjia. La ligne électrique Dniprovskaya est tombée en panne le matin, a annoncé sur Telegram la direction de la centrale occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine. L'alimentation en électricité est assurée par une ligne de remplacement, il n'y a pas de danger pour la sécurité de la centrale nucléaire, poursuit la direction.

La plus grande centrale nucléaire d'Europe a été occupée par les troupes russes en mars 2022, peu après le début de la guerre. Aujourd'hui encore, elle se trouve dans la zone de front et a été la cible de nombreux tirs. En raison des problèmes de sécurité, les réacteurs ont finalement été arrêtés, mais doivent continuer à être refroidis. (pre)