Israël frappe le port de Hodeida au Yémen

Israël frappe le port de Hodeida au Yémen

Le port stratégique de Hodeida devient la cible d’Israël, en réponse aux attaques houthies menées depuis le Yémen.
16.09.2025, 15:3616.09.2025, 15:36

Des médias des rebelles houthis au Yémen ont fait état mardi de frappes israéliennes sur le port de Hodeida, dans l'ouest du pays. Peu avant, l'armée israélienne avait appelé à évacuer le port de Hodeida au Yémen, en annonçant une frappe imminente sur la zone contrôlée par les rebelles houthis.

«Série de frappes de l'aviation de l'ennemi israélien sur le port de Hodeida», a annoncé la chaîne Al-Massirah, tandis que le porte-parole militaire des Houthis a affirmé que les défenses aériennes du mouvement «ripost(aient) actuellement contre les avions de l'ennemi israélien».

Des alliés du Hamas

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les Houthis pro-iraniens ont multiplié les tirs de missiles et de drones en direction d'Israël et les attaques de navires marchands qui lui sont liés au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

Damage is seen after Israeli airstrikes targeted the port in Hodeida, Yemen, Tuesday, July 8, 2025. (Planet Labs PBC via AP) Mideast Wars Yemen
Des frappes, en juillet dernier, à Hodeida.Keystone

En réponse, Israël a mené plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports dont celui de Hodeida, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.

Le 28 août, le chef du gouvernement houthi, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, ainsi que neuf ministres et deux responsables ont péri dans un raid israélien ciblant leur réunion à Sanaa, la capitale aux mains des rebelles.

Des frappes israéliennes au Yémen font 46 morts

Le 10 septembre, Israël a affirmé avoir attaqué des «cibles militaires» houthies à Sanaa et dans la province de Jawf (nord), faisant, selon les Houthis, 46 morts. Le lendemain, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen.

Les rebelles contrôlent de vastes pans du Yémen, pays en guerre depuis 2014. Le pouvoir yéménite internationalement reconnu, chassé de Sanaa, a son siège à Aden, la grande ville du Sud. (jah/ats)

