Des frappes israéliennes au Yémen font 46 morts

Flames and smoke rise following Israeli airstrikes in Sanaa, Yemen, Wednesday, Sept. 10, 2025. (AP Photo) Mideast Wars Yemen
La capitale yéménite Sanaa a été prise pour cible.Keystone

En réponse à un tir de drone sur son territoire, l'Etat hébreu a mené cette semaine d'intenses bombardements contre les rebelles houthis au Yémen.
12.09.2025, 06:4712.09.2025, 06:47
Le bilan des frappes israéliennes menées cette semaine contre les rebelles houthis qui contrôlent une grande partie du Yémen est passé à 46 morts, ont indiqué vendredi matin les autorités de ce groupe pro-iranien. Ce dernier a de nouveau visé Israël depuis ces bombardements meurtriers.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les Houthis ont multiplié les tirs contre Israël et les attaques de navires marchands qui lui sont liés au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. En réponse, Israël a mené plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.

Netanyahou réagit

Deux semaines après une opération sans précédent qui avait tué 12 responsables rebelles, Israël a affirmé mercredi avoir attaqué des «cibles militaires» houthies dans la capitale yéménite Sanaa et dans la province de Jawf (nord).

Voici ce que Netanyahou a voulu obtenir en frappant au Qatar

Les bombardements ont fait 46 morts et 165 blessés, a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, précisant que ce décompte n'était pas définitif. Le bilan précédent était de 35 morts et 131 blessés.

«Nous continuerons à frapper. Quiconque nous attaque, nous l'atteindrons», avait déclaré après ces raids le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Quelques heures plus tard, tôt jeudi matin, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen.

Après un tir de drone

A la suite des frappes israéliennes, la télévision Al-Massirah, organe des Houthis, a fait état mercredi de «martyrs, blessés et plusieurs maisons endommagées dans l'attaque israélienne contre le quartier général de l'Orientation morale», le nom donné aux services de communication des forces rebelles dans la capitale. Selon deux journalistes de l'AFP à Sanaa, un bâtiment utilisé par les forces armées houthies a été touché. Al-Massirah a également fait état de frappes israéliennes contre des bâtiments gouvernementaux à Jawf.

L'armée israélienne a dit avoir frappé des «camps militaires où des membres du régime terroriste avaient été identifiés, le siège des relations publiques militaires des Houthis et un site de stockage de carburant». Cette nouvelle attaque était survenue après qu'un tir de drone, revendiqué par les Houthis depuis le Yémen, a blessé le 7 septembre un homme en tombant sur l'aéroport de Ramon, dans le sud d'Israël.

People inspect the damage at the National Museum, following the Israeli airstrikes on Wednesday in Sanaa, Yemen, Thursday, Sept. 11, 2025. (AP Photo/Osamah Abdulrahman) Yemen Israel Palestinians
Keystone

Le mois dernier, des bombardements israéliens avaient tué le premier ministre et 11 responsables houthis, dans la plus importante opération israélienne contre les rebelles au Yémen. Jeudi, le gouvernement américain, soutien d'Israël, a annoncé des sanctions économiques contre 32 personnes et organisations liées aux Houthis.

Les Houthis annoncent la mort de leur premier ministre

Washington leur reproche de «financer et faciliter l'acquisition par les Houthis de matériel militaire de pointe, notamment des composants de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, utilisés pour attaquer les forces américaines et nos alliés, ainsi que les navires commerciaux en mer Rouge». (jzs/ats/afp)

