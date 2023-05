«Nous allons tout reconquérir, même la Crimée»

«J'ai appelé les commandants des différents secteurs et je leur ai dit que c'était parti. La réponse était souvent simplement "j'ai compris" et dans certains cas, ils avaient déjà pris les mesures nécessaires. Nous devions infliger le plus de dégâts possible à l'ennemi aussi vite que possible, même si cela signifiait abandonner le terrain. Et cela a fonctionné»