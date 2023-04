La Russie a utilisé une «arme secrète» contre les satellites d'Elon Musk

Des documents secrets montrent que la Russie a attaqué de manière ciblée le service internet Starlink au-dessus de l'Ukraine. Pour ce faire, Moscou aurait eu recours à une arme secrète.

Plus de «International»

Un article de

Starlink est d'une grande aide pour les troupes ukrainiennes. Développé par SpaceX, ce système permet aux habitants des zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécoms d’avoir accès à internet, via des milliers de petits satellites circulant en orbite basse autour de la Terre.

La Russie le sait, et aurait tenté de l'attaquer, dans le but de le perturber, du moins temporairement. C'est ce que rapporte le Washington Post sur la base de documents classifiés des services secrets américains, que le journal a pu consulter.

Pour ce faire, Moscou aurait utilisé une arme secrète: un système de guerre électronique appelé Tobol. On n'en sait pas beaucoup plus sur cette arme. Mais les dispositifs nécessaires seraient reliés à des stations terrestres pour le suivi par satellite.

Attaques pendant 25 jours

Les informations secrètes du Pentagone laissent entendre que le système russe se prête également au brouillage des satellites ennemis. Selon le Washington Post, la Russie l'aurait utilisé pour attaquer le réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine pendant 25 jours en septembre et octobre derniers.

Les documents américains ne précisent en revanche pas si la mesure a été efficace ou non. Interrogé par le Washington Post, Starlink n'a pas non plus commenté les attaques.

Toutefois, l'Ukraine a signalé à plusieurs reprises ces derniers mois des pannes du réseau, notamment sur le front. Déjà à l'époque, l'entreprise SpaceX et son chef Elon Musk s'étaient montrés évasifs sur la question de savoir s'il s'agissait d'une déconnexion ciblée dans les zones de combat.

Il est possible que les mesures de brouillage russes soient au moins partiellement responsables des pannes. Mais cela n'a pas été prouvé jusqu'à présent.

Les documents secrets analysés par le Washington Post proviennent de ce que l'on appelle les «Pentagon-Leaks». Jack Teixeira, un jeune homme de 21 ans employé par la Garde nationale américaine, a publié des centaines de documents militaires secrets sur internet. Parmi ces informations figurent également des analyses de la situation militaire en Ukraine. (jnm)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder