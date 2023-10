Gaza sous les bombes: le bombardement israélien en images

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)

Israël a en outre déclaré qu'il ne mènerait pas d'attaques contre des objets civils. Les attaques dites de précision viseraient avant tout les bâtiments gouvernementaux et autres installations militaires. Cette position est toutefois contestée par Amnesty International . En 2021 déjà, l'organisation de défense des droits de l'homme avait rédigé un rapport dans lequel les pratiques militaires d'Israël étaient qualifiées de possibles crimes de guerre.

Israël veut attaquer et la population de Gaza est prise au piège

Samedi dernier, le 7 octobre, le Hamas palestinien a lancé une attaque surprise contre plusieurs cibles en Israël. La milice s'en est pris principalement à des civils: au total, les islamistes radicaux ont tué plus de 1200 Israéliens, dont 222 seulement étaient des soldats israéliens. Plus de 150 otages israéliens ont en outre été emmenés par le Hamas dans la bande de Gaza.

