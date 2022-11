Moscou persiste et signe son retrait de Kherson: le point sur la nuit

«Il y a bien plus de 100 000 soldats russes tués et blessés. Même chose probablement du côté ukrainien. Il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire militaire n'est probablement pas, au sens propre du terme, réalisable par des moyens militaires. Il existe une fenêtre d'opportunité pour la négociation.»

Dans le Donbass, la Russie essaye depuis plusieurs semaines de prendre la ville de Bakhmout, qui comptait 70'000 habitants avant l'invasion. «C'est devenu plus compliqué ces trois derniers jours», observe auprès de l'AFP Vitaly, un soldat ukrainien de 26 ans. «Les Russes poussent de plus en plus, même si nos hommes tiennent leurs positions», affirme-t-il depuis Bakhmout.

A la mi-journée, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, avait annoncé que ses forces avaient avancé mercredi de 7 km, prenant le contrôle de six localités dans la direction de Petropavlivka-Novoraïsk« et repris également »six localités dans la direction de Pervomaïske-Kherson".

Pourquoi les Ukrainiens se moquent de ce soldat russe en slip

En poste à Donetsk, cet homme est tombé sur une caméra de surveillance appartenant à une famille ukrainienne et a décidé de la voler. Voici son histoire.

Le «Kardashian sibérien», c'est moins effrayant que le «boucher de Poutine», mais c'est beaucoup plus rigolo. Grâce à (ou à cause de) ce soldat russe moyennement futé, la guerre en Ukraine a sa propre télé-réalité. Depuis qu'il a décidé de voler une caméra de surveillance dans la région de Donetsk et de la brancher dans son salon, le monde entier peut suivre, jour et nuit, la vie (bien peu) trépidante de sa famille.