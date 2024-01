Photo de la Royal Navy britannique en train de tirer des missiles Sea Viper en mer Rouge. Le HMS Diamond et des navires de guerre américains ont réussi à repousser la plus importante attaque des Houthis. Keystone

L'ONU exige l'arrêt immédiat des attaques des Houthis en mer Rouge

Le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé mercredi l'arrêt «immédiat» des attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge. Il a appelé tous les Etats à respecter l'embargo sur les armes visant les rebelles yéménites.

La résolution, préparée par les Etats-Unis et le Japon, a été adoptée par 11 voix contre 4 abstentions. Elle «exige que les Houthis mettent un terme immédiat» aux attaques «qui entravent le commerce international et sapent les droits et les libertés de navigation, ainsi que la paix et la sécurité de la région».

Le Conseil de sécurité insiste sur le respect du droit international et «prend note» du droit des Etats membres à défendre les navires contre les attaques.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, multiplient les attaques en mer Rouge afin d'y freiner le trafic maritime international, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Premier allié d'Israël, les Etats-Unis ont mis en place en décembre une coalition internationale pour protéger le trafic maritime des attaques des Houthis, dans cette zone stratégique, où transite 12% du commerce mondial. (sda/ats/afp)