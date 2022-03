Pourquoi la Russie s'intéresse autant à Tchernobyl

Selon des responsables ukrainiens, il devient «de plus en plus urgent» de faire tourner le personnel, pour «une gestion sûre» de la centrale nucléaire.

Selon BFMTV , plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site. Depuis 13 jours, ils travaillent sous surveillance russe.

Selon The Independent , ce serait surtout parce qu'elle occupe une position géographique stratégique entre le Belarus et Kiev. Située à moins de 140 kilomètres de la capitale, elle est un point de passage idéal.

Certains veulent se débarrasser de Poutine: un plan à prendre avec des pincettes

Arrêter Poutine? Mettre fin à son existence politique, voire à son existence tout court? Ici et là, l'hypothèse est avancée comme la seule solution efficace pour mettre fin à la guerre. Le spécialiste suisse Patrick Carruzzo nous dit avec quelles pincettes il faut prendre cette idée.

Washington, la semaine dernière. Lindsay Graham, sénateur de la nation américaine, lance un appel: il faut éliminer Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre à l'Ukraine. «Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat (…) et se débarrasser de ce type», déclare-t-il. Au-delà de cette saillie qui a évidemment créé la polémique (ce plan n'était pas à l'ordre du jour pour Joe Biden) on se souvient de la tentative – échouée – d'assassinat d'Adolf Hitler par l'officier allemand Claus von Stauffenberg. Et, plus loin dans le temps, de Brutus donnant la mort à Jules César. Concernant Poutine, une telle hypothèse, souvent avancée, est-elle crédible?