La Russie a pris le contrôle de Tchernobyl: pourquoi c'est dangereux

Des vidéos non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux montrent des blindés devant la centrale nucléaire:

De plus, la guerre pourrait interrompre les opérations de nettoyage menées depuis de plusieurs années et qui ont abouti, entre autres, à la construction d'un sarcophage autour du réacteur radioactif. Si le personnel ne peut pas travailler correctement, cela peut poser un gros problème, affirme à la BBC une autre experte.

Mikhaïlo Podoliak a par ailleurs affirmé qu'«il est impossible de dire si la centrale est en sécurité» après l'opération russe. «C'est une des menaces les plus graves pour l'Europe», a-t-il ajouté, comme le rapporte le Figaro .

Les niveaux de radiation dans la région restent élevés depuis la fuite de 1986. Bien que personne ne vive dans la région et que la centrale ne soit plus en activité, tout combat sur le territoire pourrait entraîner le déversement de déchets radioactifs, met en garde une spécialiste citée par la BBC .

«L'une des menaces les plus graves pour l'Europe»

L'armée ukrainienne a perdu le contrôle de la centrale nucléaire, où les niveaux de radiation restent dangereusement élevés. Et ce n'est pas le seul danger.

