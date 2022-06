Le général Paul Nakasone (58 ans) lors d'une précédente apparition. image: keystone

Le patron de la NSA explique comment ses hackers ont attaqué Moscou

Le commandant en chef du «United States Cyber Command» explique comment les pirates informatiques sont combattus dans le cadre des opérations «Hunt Forward». Il s'exprime également sur les plans d'attaque russes contre les Etats-Unis.

Daniel Schurter

Le chef de l'agence de renseignement américaine NSA a confirmé que les Etats-Unis ont mené une série de cyber-opérations offensives en réponse à l'invasion russe en Ukraine. En d'autres termes, les pirates informatiques de l'Etat américain ont déjoué les plans d'attaque des pirates informatiques d'élite russes.

La révélation émane du général Paul Nakasone, qui dirige le «US Cyber Command». Son département est responsable de la guerre électronique, de la cyberguerre et de la sécurité informatique des forces armées américaines.

En tant que commandant en chef, Nakasone est également directeur de la National Security Agency (NSA) et il dirige le Central Security Service (CSS), qui dépend de la NSA.

Selon un article publié mercredi par Sky News, le général Nakasone a expliqué que ses propres cyberspécialistes avaient réussi, dans le cadre d'opérations dites «Hunt Forward», à repérer des pirates étrangers et à identifier leurs outils d'attaque avant qu'ils ne puissent être utilisés contre les Etats-Unis.

Selon le rapport, il s'agit de la première confirmation par un haut responsable gouvernemental que les Etats-Unis ont mené des «opérations de piratage offensif en soutien à l'Ukraine» en réponse à l'invasion russe.

«Nous avons mené une série d'opérations sur l'ensemble du spectre; des opérations offensives, défensives et d'information» Paul Nakasone source: sky news

Le général n'a pas abordé en détail les cyberactivités, poursuit l'article. Il a, toutefois, souligné leur légalité. Les opérations ont été menées sous contrôle civil total, en tenant compte des directives décidées par le ministère américain de la Défense. Le président américain Joe Biden avait manifestement approuvé cette démarche.

Interrogé sur le risque d'attaques russes contre les Etats-Unis, le général Nakasone a répondu:

«Nous restons vigilants tous les jours. Tous les jours. J'y pense tout le temps» Paul Nakasone source: news.sky.com

Paul Nakasone a prononcé (cette semaine) un discours de fond lors de la CyCon, une conférence internationale sur les cyberconflits organisée par l'Otan à Tallinn, et a fait l'éloge des partenariats entre Etats démocratiques comme un avantage stratégique important.

Qu'est-ce qui se passe avec «Hunt Forward»?

La stratégie «Hunt Forward» a été développée par le US Cyber Command et les services de renseignement correspondants sous la direction du général Nakasone. L'objectif est d'anticiper les attaques de pirates informatiques ennemis grâce à des activités propres et au partage d'informations avec des pays partenaires.

Les Etats-Unis ont déjà envoyé des cyberspécialistes dans 16 autres nations, dont l'Ukraine. Cela se fait toujours sur la base d'invitations, a souligné le général américain.

L'objectif est de renforcer la cyberdéfense des alliés américains. Les spécialistes sur le terrain peuvent récupérer de précieuses informations sur les réseaux informatiques des alliés.

Lors d'une telle opération «Hunt Forward», des spécialistes militaires américains étaient présents en Ukraine très peu de temps avant le début de l'invasion. Ils se seraient rendus à Kiev en décembre 2021, à l'invitation du gouvernement, pour «chasser» avec les Ukrainiens pendant une période de près de 90 jours. Il s'agissait donc d'un moment où les attaques de pirates informatiques présumés russes se multipliaient.