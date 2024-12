Au total, 134 hommes et 73 femmes ont été tués entre le 6 et le 11 décembre à Port-au-Prince. Image: AP

Un chef de gang haïtien ordonne le massacre de 200 personnes

Accusées de pratiquer le vaudou et d'avoir ainsi causé la maladie d'un enfant, les victimes ont été brutalement exécutées à Port-au-Prince. Les meurtriers ont tenté de dissimuler les preuves en se débarrassant des corps.

Plus de «International»

Le massacre de plus de 200 personnes dans la capitale haïtienne Port-au-Prince, en décembre, a donné lieu à une véritable «chasse à l'homme brutale» ordonné par un chef de gang, selon un rapport de l'ONU lundi. Des victimes ont été sorties de leur domicile pour être exécutées.

Au total, 134 hommes et 73 femmes ont été tués entre le 6 et le 11 décembre à Port-au-Prince, selon le rapport de la mission de l'ONU à Haïti (BINUH) et le haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme (HCDH).

La majorité des victimes «était des personnes âgées accusées de pratiquer le vaudou et d'avoir prétendument causé la maladie de l'enfant» de Micanor Altes, chef du gang de Wharf Jérémie, fort de quelque 300 membres, selon le texte. «Le soir du 6 décembre, il a donné l'ordre aux membres de son gang de mener une «chasse à l'homme brutale». Ces derniers ont fait irruption dans une dizaine de ruelles du quartier et sorti de force les victimes de chez elles», selon l'ONU.

Corps «démembrés» ou «jetés à la mer»

«Elles ont été emmenées dans le fief du gang où elles ont été tenues en captivité et interrogées [...] Elles ont ensuite été conduites vers un site d'exécution se trouvant à proximité, avant d'être abattues ou tuées avec des machettes. Le gang a tenté d'effacer toute preuve en brûlant les corps ou en les démembrant, pour ensuite les jeter à la mer» , selon le rapport.

«Les autres victimes étaient des membres de la famille des personnes âgées, ayant tenté de fuir la zone, ou des individus soupçonnés d'avoir divulgué des informations sur ces crimes aux médias locaux», ajoute le rapport.

La violence des gangs, déjà endémique à Haïti, s'aggrave depuis des mois. Meurtres, viols, pillages et enlèvements contre rançon, s'intensifient. «Depuis le début de l'année 2024 [...] plus de 5350 personnes ont été tuées et plus de 2155 autres blessées», souligne le rapport lundi.

D'origine africaine et pilier de la culture du pays, le vaudou est arrivé à Haïti avec les esclaves africains. Il avait été interdit pendant l'occupation coloniale française (indépendance en 1804) et n'a été reconnu comme une religion officielle par le gouvernement qu'en 2003. (ats)