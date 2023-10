Un terroriste du Hamas pose devant l'entrée d'un tunnel dans la bande de Gaza (photo d'archives). Getty Images

La bombe à mousse, la nouvelle arme redoutable d'Israël face au Hamas

Lancées dans une offensive terrestre sur la bande de Gaza, les forces armées israéliennes redoutent les tunnels du Hamas. Mais une nouvelle arme pourrait les aider.

Christoph Cöln / t-online

Alors que l'offensive terrestre prend plus d'envergure sur la bande de Gaza, les soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) se préparent à un combat sanglant avec les terroristes du Hamas. Les Israéliens craignent particulièrement le système de tunnels mis en place par l'organisation islamiste.

Ce sont des installations longues de plusieurs kilomètres, qui s'enfoncent parfois jusqu'à 40 ou 50 mètres sous terre et dans lesquelles sont stockés du carburant, de la nourriture et des armes.

Le système de tunnels est apparemment très complexe et redoutable. Il est décrit par les experts comme le «Gaza Metro», c'est-à-dire une sorte de métro sous la bande de Gaza, dans lequel les combattants peuvent se déplacer à la vitesse de l'éclair et surprendre d'éventuels assaillants en embuscade.

L'arme a été testée en 2021

Selon plusieurs médias, l'armée israélienne aurait désormais recours à une arme d'un genre nouveau dans cette lutte difficile contre les terroristes retranchés sous terre. Selon ces informations, Tsahal utilise ce qu'on appelle une bombe à mousse («sponge bomb»). Celle-ci se compose d'un grand récipient en plastique avec deux compartiments, chacun contenant un produit chimique.

Une fois que le conteneur a été amené par l'armée israélienne dans l'un des tunnels, soit manuellement, soit au moyen d'un véhicule télécommandé, il est mis à feu à distance.

Les deux produits chimiques se mélangent alors et forment une mousse - d'où le nom de la bombe. La mousse se transforme en très peu de temps en un solide dur comme du béton et scelle le tunnel. Les combattants du Hamas qui se trouvent à l'intérieur du tunnel sont ainsi enfermés et ne peuvent pas se déplacer.

Selon les experts, cette arme a été spécialement développée pour faire face aux tunnels sous la bande de Gaza et a été testée pour la première fois par Tsahal en 2021.

Lors de l'offensive terrestre qui s'annonce, elle pourrait devenir un système important dans la lutte contre les terroristes islamistes.