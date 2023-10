Voici les sources de financement du Hamas

Selon les experts, l'organisation terroriste est l'une des mieux financées au monde. Voici d'où provient tout cet argent.

Une photo publiée par le Hamas montre des brigades al-Qassam s'entraînant à l'utilisation de diverses armes dans la bande de Gaza, à une date inconnue. Image: www.imago-images.de

Malte Bollmeier / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le budget annuel du Hamas, l'organisation terroriste active sur la bande de Gaza, s'élèverait à environ 300 millions de dollars américains (270 millions de francs). A titre de comparaison, la ville d'Yverdon tablait sur un budget 2022 de 287 millons. Toutefois, le Hamas ne l'emploie pas pour aménager des espaces verts et améliorer la vie des habitants, mais pour mener sa guerre contre Israël et des actions terroristes comme celle du 7 octobre dernier.

Avec des milliers de roquettes et des centaines d'hommes armés, les terroristes ont attaqué Israël sur mer, sur terre et dans les airs. Le résultat d'une longue préparation nécessitant beaucoup d'argent. A quoi ressemblent les comptes du Hamas? Et d’où vient la manne financière?

«Le Hamas fonctionne sur une base sociale et militaire. La base sociale est très active dans la collecte de fonds, mais l'argent va certainement au bras combattant», a déclaré le politologue Victor Asal au magazine économique Business Insider.

Instrumentalisation des associations caritatives

L'une des sources de cet argent serait liée à des organisations caritatives affiliées au Hamas. Elles ont versé des fonds aux terroristes sous prétexte de fournir de la nourriture et des médicaments dans la bande de Gaza. Même si une partie de l'argent parvient finalement à ses destinataires, les «associations caritatives» basées en dehors de la bande de Gaza et parfois dans les pays occidentaux sont souvent des prétextes pour financer le terrorisme. Les recherches menées par t-online révèlent un vaste réseau international.

Le bien pratique usage du hawala

Le système traditionnel du hawala pour le transfert d'argent joue un rôle clé, a déclaré le spécialiste de l'Islam Guido Steinberg à la radio Deutschlandfunk Nova. Comment ça marche?

Une personne désireuse de faire un transfert d'argent vers un autre pays – ici Gaza – s'adresse à un intermédiaire. Elle lui remet la somme d'argent ainsi qu'une commission, en fournissant également les coordonnées du destinataire des fonds. A ce stade, l'individu reçoit un code unique.

L'intermédiaire A établit alors le contact avec un autre intermédiaire (intermédiaire B) dans le pays de destination des fonds.

L'intermédiaire B remet au bénéficiaire la somme convenue par l'intermédiaire A, en demandant à ce dernier de divulguer son code personnel à des fins d'identification, prouvant ainsi qu'il est le destinataire des fonds.

Tous les moyens sont bons

Les sources de financement sont très diverses. Et le flux d’argent est si important que le Hamas a pu mettre de côté une jolie petite somme au fil des années – dont une partie est même investie par les terroristes. Le département du Trésor américain estime à au moins 500 millions de dollars les avoirs des sociétés.

Le Hamas n'utilise pas seulement ses finances pour des actes de violence, mais recourt également à la violence pour améliorer ses finances, a déclaré le politologue Victor Asal à Business Insider. Comme de nombreuses organisations terroristes qui contrôlent des zones terrestres ou des routes commerciales, le Hamas s'autofinance par l’extorsion, les enlèvements et les vols.

Il y a aussi les taxes et la contrebande, a expliqué l'expert en terrorisme Mathew Levitt. Par exemple, le Hamas taxe les tunnels de contrebande vers l’Egypte, relate à Business Insider.

«Chaque entreprise, chaque aide, l’aide humanitaire, un camion après l’autre qui arrivait chaque jour dans la bande de Gaza depuis Israël pourrait être taxé et extorqué»

Le journaliste économique palestinien Abu Jahab estime les recettes douanières mensuelles au poste frontière égyptien de Rafah à 15 millions de dollars.

Des valises avec des milliards de dollars américains

Mais cela est loin d'être suffisant pour atteindre les sommes de plusieurs centaines de millions de dollars mentionnées ci-dessus. Il faut également de généreux donateurs. Dans le cas du Hamas, il s’agit de l’Iran et du Qatar.

L'expert du Moyen-Orient Ali Fathollah-Nejad a expliqué que l'Iran donnait aux terroristes de la bande de Gaza environ 150 millions de dollars par an – et ce depuis 30 ans. Selon divers médias, l'Iran aurait entraîné des membres du Hamas à attaquer Israël.

A ce sujet 👇 Le rôle de l'Iran dans l'attaque du Hamas se précise

Plus de 2,1 milliards de dollars américains ont été transférés jusqu'à présent du Qatar au Hamas, en partie sous forme de valises remplies d'argent via les tunnels sous la bande de Gaza. Israël a fermé les yeux, au motif que l'argent était destiné à atténuer la crise humanitaire dans la bande de Gaza et à garantir que l'argent ne serait pas utilisé à d'autres fins.

Pour aller plus loin 👇 Comment le Qatar finançait le Hamas avec l'accord d'Israël

Le business de la guerre

Selon le politologue Herfried Münkler, les organisations semblables à celle du Hamas «agissent comme des entrepreneurs de guerre» qui agissent pour leur propre compte et obtiennent les revenus nécessaires de différentes manières.

«Ils bénéficient systématiquement de l'aide des organisations internationales qu'ils contrôlent» Herfried Münkler

Les groupes terroristes interceptent les livraisons d’aide humanitaire, ce qui leur assure des soins médicaux. Les pickups Toyota fréquemment observés, que de nombreuses organisations terroristes utilisent comme véhicules de combat en raison de leur durabilité et de leur flexibilité, n'arrivent souvent dans le pays qu'avec des organisations humanitaires, explique Herfried Münkler. De cette manière, les terroristes pourraient s’engager dans une guérilla asymétrique avec les puissances militaires traditionnelles avec peu de ressources.

A propos de ces fameux pickups... La «Toyota des terroristes», l'arme fatale du Hamas en Israël

Le cas controversé de l'ONU

Le montant de l'aide de l'Union européenne pour la Palestine s'élève à environ 300 millions d'euros, dont 200 millions sont allés à l'Autorité palestinienne et environ 100 millions à l'organisation d'aide aux Palestiniens de l'ONU, l'UNRWA, qui gère des écoles et des hôpitaux au Moyen-Orient, explique la TV allemande ZDF.

L'UNRWA a un statut complexe dans le cadre de l'aide financière à deux égards. Premièrement, l'organisation d'aide est controversée. Elle est régulièrement critiquée pour ne pas être un acteur humanitaire neutre, mais pour sympathiser avec les groupes en conflit ou se laisser instrumentaliser à leurs fins.

Elle a brièvement annoncé sur la plateforme X (anciennement Twitter) que son carburant et ses médicaments avaient été volés, mais a supprimé le message peu de temps après. On ne sait toujours pas s’il s’agissait d’un canular ou si l’UNRWA subit des pressions.