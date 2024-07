Des palestiniens tués dans une frappe israélienne

Le gouvernement du Hamas dénonce un massacre odieux, alors que des dizaines de déplacés sont touchés dans ce camp de Gaza, précédemment désigné comme zone humanitaire par Israël.

Plus de «International»

Des Palestiniens aident un homme blessé après des frappes israéliennes dans le camp de réfugiés. Keystone

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé samedi qu'au moins 20 Palestiniens avaient été tués dans une frappe sur le camp de déplacés d'Al-Mawasi dans le sud de la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne.

Dans un communiqué, le ministère a dénoncé «un massacre odieux de l'occupation (Israël, ndlr) contre des citoyens et des déplacés», faisant état de 20 morts et de plus de 90 blessés transférés à l'hôpital Nasser de Khan Younès.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a répondu examiner ces informations.

«Il reste de nombreuses dépouilles de martyrs éparpillées dans les rues, sous les décombres et autour des tentes de déplacés que l'on ne peut atteindre en raison des tirs intenses de l'occupation.» Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile

Il estime qu'il s'agissait d'un «nouveau massacre».

La zone d'Al-Mawasi, sur la côte entre Rafah et Khan Younès, avait été déclarée «zone humanitaire» par Israël, en théorie sûre pour les déplacés.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé en mai qu'entre 60 000 et 75 000 personnes s'y trouvaient.

Nombre de Palestiniens s'y sont réfugiés après le début de l'offensive israélienne sur Rafah en mai.

Les conditions de vie y sont déplorables, ont alerté des organisations humanitaires. (dal/afp)