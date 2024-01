Voici à quoi ressemblerait la maison d’un chef du Hamas

« Voici la différence entre les dirigeants du Hamas et la population de la bande de Gaza. Découvrez la luxueuse maison de Marwan Issa. C’est une preuve supplémentaire de la déconnexion absolue entre les dirigeants du Hamas, y compris les chefs de sa branche militaire, qui vivent dans le luxe et jouissent d’une grande richesse, et une grande partie de la population de Gaza qui réclame des dons et une aide internationale. Les dirigeants du Hamas sont au paradis tandis que les habitants de Gaza sont en enfer.»

Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne X