Poly Network: un vol record de cryptomonnaie à 600 millions de dollars



Des hackers réussissent un vol record à 600 millions

La somme d'argent piratée est la plus grosse de l'histoire de la cryptomonnaie. La société qui a annoncé le vol a d'ores et déjà publié les adresses utilisées par les hackers.

Une société spécialisée dans les transferts de cryptomonnaies a rapporté mardi un vol record, le plus gros jamais observé par le secteur, évalué à 600 millions de dollars par des experts. Elle a dans la foulée publié les adresses utilisées par les «hackers».

La communauté crypto dépouillée

Dans une lettre publiée sur Twitter, Poly Network exhorte le hacker à rendre les actifs piratés. «La somme d'argent que vous avez piratée est la plus grosse dans l'histoire de la finance décentralisée», déclare la société. 👇

En tout, le vol de jetons d'Ethereum, BinanceChain et OxPolygon représente quelque 600 millions de dollars, selon des calculs d'utilisateurs.

«Cet argent vient de dizaines de milliers de membres de la communauté crypto»

Adresses des hackers sur liste noire

Sur Twitter, l'entreprise a publié les adresses utilisées par les «hackers» et a appelé les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies à les mettre sur une liste noire.

«Les autorités de n'importe quel pays vont considérer vos méfaits comme un crime économique majeur et vous serez poursuivis [...] Vous devriez nous parler pour trouver une solution»

Les transferts de bitcoins et autres crypto-actifs reposent sur la technologie de la blockchain, qui permet a priori de se passer d'intermédiaires comme les banques, les transactions se faisant directement d'utilisateur à utilisateur.

432 millions de dollars en tout

A la fin avril, les vols de cryptomonnaies, piratages et fraudes avaient atteint 432 millions de dollars en tout, selon CipherTrace.

«Ce chiffre peut sembler petit comparé aux années passées, mais si l'on regarde plus en détail, on observe une tendance alarmante: les piratages dans la finance décentralisée représentent désormais plus de 60% du volume total des piratages et vols», constate le cabinet spécialisé. (hkr/ats)