Le mystère d'un diamant légendaire bientôt percé

Un diamant mythique n'a plus été vu depuis 117 ans. L'arrière-petit-fils du dernier prince de Dacca a toujours l'espoir de poser ses yeux sur ce joyau.

Sheikh Sabiha ALAM, Dacca - Bangladesh / afp

Plus de «International»

Un siècle après y avoir été déposé, le Darya-i-Noor dort-il encore dans une banque de Dacca? Les autorités du Bangladesh ont enfin décidé de lever le mystère qui entoure le sort de ce diamant au cœur de nombreuses convoitises.

La famille du dernier prince - ou nawab - de l'actuelle capitale bangladaise qui en fut le propriétaire assure que son précieux héritage a été déposé en caution dans un coffre en 1908.

Mais la trace du fameux bijou s'est largement dissipée depuis. A-t-il disparu à la chute de l'Empire britannique en 1947? A-t-il survécu à la guerre d'indépendance de 1971? Aux coups d'Etat qui ont agité le pays depuis?

Faute d'avoir vu le Darya-i-Noor de ses propres yeux à 55 ans, l'arrière-petit-fils du nawab, Khawaja Naim Murad, s'interroge. Mais il veut croire au récit familial que lui a transmis son père quand il était enfant:

«Ce n'est pas un conte de fée»

«Le diamant était rectangulaire et encerclé de six autres petites pierre», ajoute-t-il en décrivant le brassard sur lequel ils étaient montés.

Khawaja Naim Murad montre des motifs décoratifs alors qu'il est assis à côté de sa fille Nameera Naim, ce 18 août. Image: AFP

Selon des documents en possession de la famille, la parure faisait partie d'un trésor de 108 pièces.

Parmi elles, un sabre d'or et d'argent incrusté de diamants, un fez garni de perles ou une broche en forme d'étoile ayant appartenu à l'impératrice française Eugénie, femme de Napoléon III.

Sur cette photo, on peut voir un sabre de grande valeur. Image: AFP

Joyaux de la couronne britannique

Dans son immense villa d'un quartier chic de Dacca, Khawaja Naim Murad, un ancien acteur de cinéma à succès, feuillette avec un brin de nostalgie un catalogue illustré des bijoux qui ont appartenu à son illustre famille.

Le Darya-i-Noor est «l'un des plus célèbres bijoux au monde», y est-il écrit, «son histoire est liée au Koh-i-Noor», un des joyaux de la couronne britannique dont la propriété est disputée par l'Afghanistan, l'Inde, l'Iran et le Pakistan.

Des nuages sombres planent au-dessus du palais rose Ahsan Manzil, un musée gouvernemental et ancienne résidence de Sir Salimullah Bahadur, dernier prince de Dacca. Image: AFP

Les documents de l'époque ne mentionnent pas le poids en carats de la pierre, mais évaluent son prix à 500 000 roupies de l'époque. Soit environ 10 millions de francs suisses d'aujourd'hui.

Un autre diamant rose portant le même nom est aujourd'hui conservé à Téhéran, où il a appartenu à la famille royale iranienne.

Khawaja Naim Murad assure d'ailleurs que «son» Darya-i-Noor est, lui aussi, passé entre les mains des shahs, avant d'être porté au XIXe siècle par un chef de guerre sikh, Ranjit Singh, au Pendjab, saisi par les Britanniques puis acquis par ses ancêtres.

Le Darya-i-Noor ou «Lac de Lumière» en français.

Selon son récit, son arrière-grand-père Sir Salimullah Bahadur a toutefois dû s'en séparer. Alors dans une passe financière difficile, le dernier prince de Dacca a déposé en 1908 le diamant et le reste des bijoux de la famille dans une banque pour garantir un prêt contracté auprès des autorités de l'Empire britannique.

Le fameux diamant n'a semble-t-il pas été revu en public depuis. Mais il n'a pas été oublié.

Le diamant est-il toujours dans le coffre?

Le très officiel Bureau du cadastre du Bangladesh assure aujourd'hui qu'il en est devenu le propriétaire légal, et qu'il repose dans un coffre de la banque publique Sonali.

«Un contrat dresse la liste des bijoux en notre possession (...) parmi lesquels un gros et éclatant diamant présenté comme le Darya-e-Noor» AJM Salahuddin Nagri, directeur adjoint du Musée National des Sciences et Technologies

«Je n'ai moi-même vu aucun de ces bijoux», s'empresse d'ajouter le haut-fonctionnaire.

Le directeur actuel de la banque Sonali, successivement contrôlée depuis plus d'un siècle par le Royaume-Uni, le Pakistan et le Bangladesh, assure que le coffre qui est censé les abriter reste fermé à double tour.

Shawkat Ali Khan, Directeur général de la banque, s'en souvient:

«Il y a quelques années, une équipe est bien venue pour vérifier la présence des bijoux. Mais ils n'ont pas vraiment ouvert le coffre, ils se sont contentés d'ouvrir la porte de la pièce où il se trouve.»

Récemment, le gouvernement a formé une commission chargée de confirmer l'existence du trésor et, le cas échéant, de déterminer ce qu'il convenait d'en faire. «Je suis impatient de le savoir», sourit le banquier.

L'héritier du prince de Dacca aussi. D'abord par curiosité, mais aussi pour savoir si la dette centenaire contractée par son aïeul contre le nantissement du diamant était aujourd'hui purgée. Et ce pour une bonne raison: