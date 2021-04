International

Homophobie

Une marche lesbienne à Paris dimanche, voici pourquoi c'est historique



Image: shutterstock

Une marche lesbienne à Paris dimanche, voici pourquoi c'est historique

Pour revendiquer la PMA et lutter contre l'invisibilisation, une centaine de personnes prennent d'assaut les rues de la capitale française. On vous explique pourquoi cette marche par et pour les lesbiennes marque un tournant pour la France.

Elles sont lesbiennes et accompagnées d'alliés subissant, comme elles, des oppressions de la société. Pour faire entendre leurs voix, la marche lesbienne aura lieu dans tout Paris le dimanche 25 avril dès 14h. Entre revendications, héritages et projet de loi, voici ce qu'il faut savoir.

Qui organise la marche lesbienne?

Un collectif d'une centaine de personnes réunies sous le nom de Collages lesbiens. Leurs spécialités? Coller des affiches aux slogans coups de poing depuis février 2020, dans plusieurs villes.👇

En bande organisée contre l'hétérosexualité à Marseille pic.twitter.com/LkevaiLypv — Collages Lesbiens (@CollagesLesb) April 5, 2021

Par les collages, le collectif cherche à donner la parole aux lesbiennes, selon lui, «souvent invisibilisées». En s'appropriant l'espace public, Collages lesbiens veut lutter contre toutes les formes d'oppressions systémiques telles que le sexisme, l'homophobie, la transphobie ou encore le racisme.

Pourquoi la marche lesbienne, ce n'est pas la Gay Pride?

Parce que les revendications, dans le sillage des mouvements féministes, sont spécifiques à la PMA. Dans les grandes lignes, le collectif Collages lesbiens attend donc de l'Etat français:

La gratuité de la PMA anonyme par défaut pour toutes et tous, sans conditions.

anonyme par défaut pour toutes et tous, sans conditions. L' auto conservation des gamètes.

Le choix du donneur revenant aux couples et non plus aux médecins

Autre différence non négligeable: le cortège de la marche sera uniquement mené par des lesbiennes. Ce n'est que le reste de la marche qui pourra être accessible à tout le monde. Une non-mixité bien tranchée que le collectif assume. Comme les organisatrices l'expliquent, ce choix a été fait car la manifestation, principalement tournée vers les questions de la PMA, «concerne davantage les femmes».

La marche lesbienne, vraiment la première?

Pas vraiment. La dernière, historique, avait lieu dans les années 1970 à Paris grâce à un mouvement «radical» porté par les «Lesbiennes de Jussieu». Depuis, plus rien. Du moins, pas d'une aussi grande ampleur.

La particularité de notre marche, c’est que les réseaux sociaux, les relais médiatiques et la mobilisation des lesbiennes de toute la France permettent d’en faire la première grande marche à l’échelle nationale. neonmag

Le collectif Collages lesbiens a donc décidé de reprendre le flambeau. Une décision notamment galvanisée par la suspension du projet de loi bioéthique présenté au Conseil des ministres français en juillet 2019. Lequel contient l’extension de la PMA à toutes les femmes et prend la poussière au sein de l'Assemblée nationale. La marche lesbienne devrait donc permettre un nouvel élan hautement important pour la France.

(mndl)

Copin comme cochon: les collègues de bureau qui courent Vidéo: watson

Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète 1 / 11 Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète source: google earth / google earth

Plus d'articles «Actu» Une Suisse sans pesticides de synthèse. Mais pourquoi? Link zum Artikel New York investit 30 millions pour faire revenir les touristes et ça fait envie Link zum Artikel La militante chinoise Howey Ou prolonge sa grève de la faim de 7 jours Link zum Artikel L'armée tire dans la tête des civils. Un Suisse établi en Birmanie raconte Link zum Artikel