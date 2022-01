CitizenNews, c'est quoi au juste?

CitizenNews, un site d'information non partisan fondé en 2017 par un groupe de journalistes chevronnés et financé par ses lecteurs, est l'un des organes d'information en ligne les plus populaires de Hong Kong, avec plus de 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il a annoncé sa fermeture dimanche, précisant que son site internet ne serait plus mis à jour à compter de lundi soir minuit.