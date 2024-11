Hong Kong: prison ferme pour 45 militants pro-démocratie

Keystone

Hong Kong: la sentence est tombée pour les 45 militants pro-démocratie

Ce sera bien de la prison ferme pour les 45 militants. La figure Benny Tai a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement.

La justice hongkongaise a condamné mardi à des peines atteignant 10 ans de prison ferme les 45 militants pro-démocratie reconnus coupables de «subversion» à l'isssue du plus grand procès organisé pour atteinte à la sécurité nationale.

Le juriste Benny Tai a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, la plus longue peine prononcée à ce jour en vertu de la loi de 2020, promulguée un an après les manifestations massives et parfois violentes en faveur de la démocratie dans cette région administrative spéciale (RAS) de la Chine.

Tous reconnus coupables

Tous les militants ont été reconnus coupables d'avoir organisé une primaire officieuse destinée à sélectionner des candidats de l'opposition en vue des législatives, pour espérer décrocher une majorité au sein de l'assemblée locale, opposer leur veto aux budgets et de forcer potentiellement à la démission la dirigeante pro-Pékin de Hong Kong alors en place, Carrie Lam.

En dépit des avertissements des autorités, 610 000 personnes avaient voté à la primaire, soit près d'un septième des habitants de Hong Kong en âge de voter.

Les autorités ont finalement renoncé à l'élection de l'assemblée et Pékin a instauré un nouveau système politique qui contrôle strictement les élus de Hong Kong.

Quarante-sept personnes avaient été initialement arrêtées puis inculpés en 2021.

Les juges ont estimé que le groupe aurait créé une «crise constitutionnelle» s'il avait poursuivi son action, et 45 ont été reconnus coupables de «conspiration visant à subvertir le pouvoir de l'Etat».

Deux des accusés, le travailleur social Lee Yue-shun et l'universitaire Lawrence Lau, ont été acquittés en mai après que les juges ont déclaré qu'ils n'étaient «pas sûrs qu'ils avaient l'intention de subvertir».

Les politiciens Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung et le militant australo-hongkongais Gordon Ng, désignés comme «têtes pensantes», ont été condamnés à des peines allant jusqu' 7 ans et 3 mois d'emprisonnement. (ats)