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Un incendie près d'un village huppé fait trois blessés en Espagne

epaselect epa13159084 An airplane drops fire retardant over a forest area in Tirig, Castellon, Spain, 10 August 2026. The fire broke out late on 08 August 2026. EPA/Andreu Esteban
Plus de 200 pompiers appuyés par une vingtaine d'aéronefs ont été déployés sur place (illustration).Keystone

Un incendie près d'un village huppé fait trois blessés en Espagne

Un incendie s'est déclaré dans une zone vallonnée à proximité de Benahavís, un village huppé abritant une importante communauté étrangère. Trois personnes ont été blessées.
14.09.2026, 07:0614.09.2026, 07:06

Un feu de forêt dans l'arrière-pays de la très touristique Costa del Sol, près de Marbella, a fait trois blessés dimanche, ont indiqué les services de secours.

L'incendie s'est déclaré dans une zone vallonnée à proximité de Benahavís, un village huppé abritant une importante communauté étrangère, notamment de nombreux Britanniques, ont précisé les secours de la région andalouse dans un communiqué.

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«Une personne a été brûlée en tentant d'éteindre le feu et un pompier forestier a été blessé après une chute», ont écrit les services d'urgence sur X. Ce dernier a le poignet cassé, tandis qu'une troisième personne a été soignée pour une légère inhalation de fumée, a indiqué à des journalistes le responsable des secours de la région, Antonio Sanz.

Evacuations

Les autorités ont demandé aux 9500 habitants du pittoresque village de Benahavís et de villas voisines de rester confinés à cause de la «propagation très rapide» des flammes, attisées par des vents soufflant à 50 km/h.

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Une cinquantaine de résidents d'un lotissement ont été évacués par précaution, mais aucune habitation n'a été touchée, selon M. Sanz.

Plus de 200 pompiers appuyés par une vingtaine d'aéronefs ont été déployés sur place.

Selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, plus de 296 000 hectares ont été touchés par des incendies en Espagne cette année. (ats)

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