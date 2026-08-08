Les Etats-Unis ont officiellement un nouveau ministre de la Justice

Todd Blanche occupait déjà le poste de ministre de la Justice par intérim depuis plusieurs mois. Keystone

Todd Blanche a été officiellement nommé ministre de la Justice des Etats-Unis par le Sénat, validant ainsi une position qu'il occupait par intérim depuis avril.

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Le Sénat américain a approuvé samedi la nomination de Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, au poste de ministre de la Justice. Il occupait déjà cette fonction par intérim depuis avril.

Le président américain est donc parvenu à nommer pour de bon, par un vote serré de 50 voix contre 49, l'un de ses fidèles à ce poste stratégique qui chapeaute l'ensemble du parquet fédéral et de ses procureurs, contre les objections de certains sénateurs de son propre camp.

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L'opposition démocrate s'opposait en bloc à sa nomination, dénonçant l'utilisation par le gouvernement Trump du ministère de la Justice comme d'une arme politique contre ses opposants.

L'affaire Stormy Daniels en toile de fond

Todd Blanche s'est fait connaître du grand public comme avocat personnel de Donald Trump dans trois affaires pénales qui visaient le milliardaire avant son retour à la Maison Blanche, et notamment celle portant sur des paiements dissimulés à une ex-actrice de films X, Stormy Daniels. L'affaire avait débouché au printemps 2024 sur sa condamnation au pénal, une première pour un ex-président américain.

Une fois revenu à la Maison Blanche, Donald Trump avait nommé Todd Blanche numéro deux du ministère de la Justice, en compagnie d'autres de ses anciens conseils, notamment Pam Bondi comme ministre. Le président l'a cependant renvoyée début avril 2026 en réaction à l'affaire Epstein, confiant immédiatement l'intérim à Todd Blanche, déjà en première ligne dans le dossier du financier et pédo-criminel américain mort en prison.

Deux initiatives contestés abandonnées

La confirmation de sa nomination par le Sénat, comme l'exige la Constitution, a depuis connu un parcours tortueux. Deux sénateurs de la majorité républicaine, John Cornyn et Thom Tillis, exigeaient l'abandon par le gouvernement Trump de deux initiatives largement contestées.

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L'une portait sur un fonds dit «anti-instrumentalisation» de la justice de près de 1,8 milliard de dollars, pour compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l'administration Biden, une «caisse noire» selon l'opposition démocrate.

L'autre visait à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches. Face à plusieurs décisions de justice, le gouvernement a déclaré abandonner le projet de fonds d'indemnisation, mais les deux sénateurs républicains réclamaient des garanties écrites qu'il ne serait pas ressuscité à l'avenir.

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C'est finalement ce qu'a fait dimanche Todd Blanche, satisfaisant les réserves des deux sénateurs. Mardi, la commission judiciaire du Sénat a donné son blanc-seing, ouvrant la voie au vote de l'ensemble des sénateurs. (btr/ats)