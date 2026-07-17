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Plus de 200 feux sont hors de contrôle au Canada

A helicopter flies by the Wesley Ridge wildfire near Cameron Lake where an out-of-control fire continues to burn near Coombs, British Columbia, Sunday, Aug. 3, 2025. (Chad Hipolito/The Canadian Press ...
Près de 2,8 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année (illustration).Keystone

Plus de 200 feux sont hors de contrôle au Canada

Le Canada brûle. Les autorités ont dénombré près de 900 incendies actifs dans le pays, dont 209 hors de contrôle. Cette année, la saison des feux est toutefois moins dramatique qu'en 2023 ou en 2025.
17.07.2026, 16:2917.07.2026, 16:29

La situation sur le front des incendies au Canada continue de s'aggraver vendredi avec plus de 200 feux hors de contrôle, en particulier dans la province de l'Ontario, dont les fumées sont respirées par des millions d'habitants dans le nord-est des Etats-Unis.

Selon les derniers chiffres du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), 209 feux sont hors de contrôle à travers le pays sur un total de 893 feux actifs.

Les feux sont fixés à Fontainebleau, mais la vigilance reste maximale

Si la saison des feux est bien moins dramatique jusqu'ici qu'en 2023, année record, ou 2025, la virulence des incendies s'est considérablement aggravée depuis une semaine.

Près de 2,8 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année, selon les derniers chiffres officiels du gouvernement fédéral. Vendredi dernier, ce chiffre était de près de 1,6 million d'hectares. La situation est particulièrement critique dans la province de l'Ontario (est) qui a demandé jeudi l'aide du gouvernement fédéral.

Aucune victime

Les incendies dans cette province n'ont causé pour l'heure aucune victime, mais plusieurs localités isolées ont dû être évacuées. Vendredi matin, l'évacuation d'une zone située dans le district de Thunder Bay a été annoncée face à l'avancée des flammes.

Les fumées dégagées par ces feux et portées par les vents ont entraîné une dégradation extrême de la qualité de l'air dans la métropole de Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, et dans l'est des Etats-Unis.

Selon les données collectées par la société suisse IQAir, les villes de Chicago, Detroit, Washington et New York étaient les plus polluées du monde vers 16h00 suisses. (ats)

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