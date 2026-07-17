La statue de la Liberté enveloppée dans une épaisse couche de fumée, ce jeudi à New York. Keystone

Les incendies au Canada enfument l'est des Etats-Unis

New York, Detroit ou encore Chicago sont actuellement enveloppées dans un brouillard jaunâtre. En cause: les incendies qui font rage au Canada. Cette situation dégrade la qualité de l'air pourrait impacter la finale du Mondial.

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La fumée des incendies au Canada a plongé vendredi plusieurs métropoles américaines dans un épais voile de pollution, suscitant des inquiétudes à l'approche de la finale de la Coupe du monde prévue ce week-end près de New York.

Les organisateurs «surveillent de près» l'évolution de la situation, a déclaré Andrew Giuliani, qui dirige l'équipe de la Maison Blanche chargée de l'organisation de la Coupe du monde, lors d'un point presse.

«Il y a eu des discussions à ce sujet, nous avons quelqu'un des services météorologiques nationaux auprès de la Fifa» Andrew Giuliani

Port du masque conseillé

Dans le New Jersey, où se disputera dimanche, dans un stade à ciel ouvert, la finale opposant l'Espagne à l'Argentine, la qualité de l'air était encore jugée «mauvaise pour la santé» vendredi matin. Elle est cependant en légère amélioration par rapport à jeudi, quand la silhouette des gratte-ciel de Manhattan était à peine visible depuis certains secteurs.

Depuis jeudi, l'application officielle de sécurité à destination des supporters partage des alertes sur ces fumées, encourageant à rester à l'intérieur ou à porter un masque.

Les services météorologiques nationaux (NWS) avertissent que «la fumée pourrait s'épaissir de nouveau durant la nuit et samedi matin» mais les prévisions ne laissent pas entrevoir, à ce stade, des conditions aussi dégradées pour dimanche.

Brouillard jaunâtre

Enveloppées dans un brouillard jaunâtre, Detroit et Chicago affichent des indices de qualité de l'air classés dans la catégorie «dangereuse». Selon le site spécialisé IQAir, elles sont parmi les métropoles les plus polluées au monde vendredi.

Les vents soufflant vers le sud ont également acheminé les fumées jusqu'à la capitale Washington, où la qualité de l'air est jugée «très malsaine». A ce niveau, les autorités recommandent à l'ensemble de la population d'éviter toute activité extérieure non essentielle, et certains passants portent des masques.

La situation continue de se détériorer au Canada, où selon les derniers chiffres du Centre interservices des feux de forêt du Canada, 209 feux sont hors de contrôle à travers le pays sur un total de 893 feux actifs.

Si la saison des feux est bien moins dramatique jusqu'ici qu'en 2023, année record, la virulence des incendies s'est considérablement aggravée depuis une semaine, notamment dans des zones peu peuplées de l'Ontario. Les incendies n'ont fait dans cette province aucune victime pour l'heure, mais plusieurs villages isolés ont dû être évacués. (ats)