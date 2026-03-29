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Incendie dans une discothèque en Allemagne

Incendie dans une discothèque en Allemagne

Un violent incendie a ravagé une boîte de nuit de Kehl dans la nuit de samedi à dimanche.
29.03.2026, 15:5429.03.2026, 15:54
Environ 750 personnes ont pu être évacuées à temps, évitant un drame, tandis qu’une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.
Environ 750 personnes ont pu être évacuées à temps, évitant un drame, tandis qu’une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.Image: X

Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées d'une boîte de nuit ravagée par les flammes à Kehl (sud-ouest de l'Allemagne), non loin de la frontière française, a indiqué la police allemande dimanche.

L'incendie s'est déclenché vers 03h45, et «s'est ensuite propagé à l'ensemble du bâtiment», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Environ 750 personnes se trouvaient à l'intérieur du K Club au moment des faits et ont pu évacuer les lieux. Trois d'entre elles ont été prises en charge par les services de secours.

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Des images diffusées dans les médias allemands montrent un immense feu dévorant le toit de la discothèque, rappelant l'incendie du bar survenu lors du Nouvel an à Crans-Montana (VS) qui a fait 41 morts et 115 blessés.

Mais contrairement à ce qui s'était passé en Valais, l'évacuation s'est bien déroulée, selon les témoins.

Une enquête a été ouverte sur l'incendie dont la cause n'était pas identifiée dans l'immédiat. (dal/ats/blg/afp)

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