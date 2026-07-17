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Un incendie détruit une centaine de logements en Norvège

epa13117893 Smoke and flames rise from a huge fire that has spread from terraced houses by the Krokstadelva in Drammen, Norway, 17 July 2026. According to the police, over 100 houses were destroyed in ...
Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées et un pompier a été légèrement blessé.Keystone

Un incendie détruit une centaine de logements en Norvège

Un incendie s'est déclaré dans une zone résidentielle de Drammen, dans le sud de la Norvège. Les flammes ont détruit plusieurs logements.
17.07.2026, 22:0817.07.2026, 22:08

Un incendie dans une maison à Drammen, ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d'Oslo, s'est propagé et a détruit une centaine de logements vendredi, a annoncé la police norvégienne.

Des hélicoptères de lutte anti-incendies survolaient en soirée la zone pour tenter d'éteindre le feu qui continuait de se développer, selon les images des médias norvégiens.

«Plus de 100 logements ont été entièrement détruits», a dit Frode Presthus, chef des opérations de police, aux médias norvégiens lors d'un point presse, précisant qu'un drone survolait la zone pour évaluer l'étendue des dégâts.

Evacuations

Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées et un pompier a été légèrement blessé, a précisé le responsable de la police, ajoutant qu'aucun disparu n'était signalé.

Glenn Espen Kustner, un responsable du centre d'appel d'urgence de la ville, a indiqué à l'agence NTB qu'une soixantaine de pompiers était sur place, mais que le réseau d'eau de la commune n'était pas conçu pour supporter les volumes d'eau requis. Des camions citerne ont été envoyés sur place pour compléter l'alimentation en eau.

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Le terrain est escarpé et les habitations sont très proches les unes des autres et ce sont beaucoup de logements anciens en bois qui ont pris en feu, a ajouté le responsable des situations d'urgence.

Dans l'après-midi, la police avait diffusé une alerte à l'intention des habitants des quartiers proches de l'incendie, les invitant à fermer leurs portes et fenêtres et à couper la ventilation.

Le premier signalement de l'incendie depuis une maison a été fait à environ 15h40, et le temps chaud et sec a favorisé la propagation des flammes. (ats)

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