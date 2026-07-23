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12000 personnes évacuées en Gironde

La France continue de lutter contre des incendies de forêt dévastateurs. En Gironde, plusieurs milliers de personnes ont été évacuées jeudi, tandis que des milliers d'hectares partent en fumée.

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Un violent feu de forêt non loin de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, a entraîné l'évacuation d'au moins 7000 personnes supplémentaires jeudi, portant le nombre total de touristes et d'habitants évacués à 12 000. Les flammes ont déjà ravagé 2000 hectares.

Les évacuations, décidées «à titre préventif», concernent six campings et un domaine résidentiel naturiste situés au nord du cap Ferret, une zone très fréquentée par les touristes durant l'été, ont annoncé les autorités locales. Le feu sévit depuis mercredi près du bassin d'Arcachon.

Aucune victime n'a été enregistrée à ce stade par les autorités. «On a un peuplement très dense de pins très rapprochés, typique du massif» des Landes de Gascogne, avait expliqué mercredi à l'AFP le capitaine des pompiers Wilfried Schneider, évoquant un feu d'une virulence «rare».

Selon le maire du Porge, Martial Zaninetti, le feu aurait été déclenché par un engin de nettoyage sur une piste forestière, une information que n'ont pas confirmée les autorités locales.

Départs de feu quotidiens

La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a toutefois indiqué mercredi soir qu'elle allait «interdire tous les travaux forestiers ou autres qui utilisent des moteurs thermiques» dans le département, placé en vigilance rouge pour les feux de forêt.

Un autre incendie a ravagé 2500 hectares dans le sud-est de la France cette semaine. Selon le ministre français de l'intérieur Laurent Nuñez, plus de 12 500 départs de feu sont intervenus depuis le début de l'année et 44 000 hectares ont déjà brûlé, davantage qu'en 2022, quand des brasiers avaient ravagé le sud-ouest de la France.

Ces dernières semaines, les pompiers sont confrontés à des départs de feu quotidiens à travers tout le pays. Aggravée par des canicules à répétition et une forte sécheresse favorisées par le dérèglement climatique, la saison des feux en 2026 a débuté plus tôt que d'ordinaire. (sda/ats/afp)