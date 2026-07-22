La production de combustible doit avoir lieu dans une usine près de la frontière avec les Pays-Bas, et suppose la venue d'experts russes — nourrissant des craintes sur le plan de la sécurité nationale. Keystone

Berlin autorise un projet nucléaire impliquant Paris et... Moscou

L'Allemagne a autorisé mercredi la production de combustible nucléaire par ANF, filiale de Framatome, en coopération avec le russe Rosatom. Un projet qui suicite, sans surprises, la controverse.

Plus de «International»

La région allemande de Basse-Saxe (nord-ouest) a autorisé mercredi la production par ANF, filiale de l'entreprise française Framatome, de combustible nucléaire en coopération avec le groupe étatique russe Rosatom, un projet controversé du fait de l'implication de la Russie.

«Les décisions relatives aux demandes d'autorisation sont prises dans le strict respect du droit. Lorsque toutes les conditions requises sont réunies et que les risques identifiés peuvent être suffisamment maîtrisés grâce à des mesures adaptées et aux prescriptions imposées par les autorités, celles-ci sont tenues de délivrer l'autorisation», a réagi de son côté le ministère fédéral de l'Environnement dans un communiqué.

La production de combustible doit avoir lieu dans une usine à Lingen, près de la frontière avec les Pays-Bas, et suppose la venue d'experts et d'équipements russes, nourrissant des craintes sur le plan de la sécurité nationale.

Le ministère a souligné dans son communiqué que «si de nouveaux risques venaient à être identifiés», notamment «en matière de sécurité nationale», l'autorisation pourrait être réétudiée.

Il souligne avoir à plusieurs reprises «émis des réserves» et que ce dossier était «particulier» car «l'Etat russe mène en Europe une guerre d'agression contraire au droit international et considère l'Union européenne, et l'Allemagne en particulier, comme des adversaires».

UE compétente

Mais il affirme aussi ne pas pouvoir du point de vue du droit bloquer le projet, jugeant qu'il faudrait «des sanctions à l'échelle de l'Union européenne visant également le secteur nucléaire» russe.

La Russie est accusée par le gouvernement allemand de lui mener une «guerre hybride» impliquant espionnage, sabotage d'infrastructure et désinformation. Autoriser Moscou à s'impliquer dans un projet de combustible nucléaire en territoire allemand a soulevé dès lors de nombreuses critiques.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, les Européens ont adopté des sanctions contre la Russie sur les importations de pétrole et de gaz. Mais ils ont jusqu'ici toujours maintenu leur coopération avec la Russie dans le nucléaire civil, faute d'alternative.

La France, via la filiale d'EDF Framatome, entretient des liens avec Rosatom, et donc la Russie. (sda/ats/blg/afp)